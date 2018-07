LEBIH dari 60 vendor wedding akan menampilkan beragam kebutuhan dalam mempersiapkan pernikahan. Mulai dari dekorasi, gaun pengantin, menu katering, cincin pernikahan hingga konsep unik foto prewedding.

Ya, bagi Anda dan pasangan yang sedang merencanakan pernikahan maka mengunjungi sejumlah pameran pernikahan adalah pilihan yang tepat. Salah satunya adalah yang akan diselenggarakan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pameran Bekasi Wedding Exhibition yang digagas Jakarta Event Enterprise.

Event tersebut digelar untuk menjembatani para calon pengantin dengan para pelaku industri kreatif pernikahan. Bertempat di Ballroom Grand Galaxy Park Con vention Hall, 5th Bekasi Wedding Exhibition akan digelar selama tiga hari, mulai 3 sampai 5 Agustus 2018.

Direktur Utama Jakarta Event Enterprise Rika Pz. menuturkan, pameran akan mengangkat tema Romance Rustic Vintage dan menghadirkan salah satu selebgram yang menjadi inspirasi banyak remaja wanita masa kini, Dwi Handayani Syah Putri atau lebih dikenal Dwihanda, yang beberapa waktu lalu melangsungkan pernikahan dengan tema rustic vintage yang romantis.

Tidak hanya berbagai kebutuhan pernikahan yang bisa Anda dan pasangan temui, pameran juga akan mengadakan undian berhadiah bulan madu ke sejumlah tempat wisata di Indonesia. Selain itu juga ada stand yang secara khusus menyediakan jasa konsultasi bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, mulai step before marriage, best prepare mentally and pschycally, hingga persiapan pesta pernikahan yang diinginkan. Layanan ini bisa dilakukan secara gratis,” papar Rika.

