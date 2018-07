PRIA pemegang rekor dunia dengan kuku terpanjang pada satu tangannya kembali mengejutkan dunia. Bagaimana tidak, Shridhar Chillal, dari Pune India, akhirnya memotong semua kuku-kuku yang membuatnya terkenal dan tercatat dalam Guinness Book of World Record.

Sebagaimana yang diwartakan laman Huffington Post, Kamis (19/7/2018), Shridhar Chillal telah membiarkan kuku-kuku pada tangan kirinya tumbuh memanjang tanpa memotongnya sejak 1952. Tepatnya ketika dia berusia 14 tahun dan membuat gurunya marah karena mematahkan paku.

Pria pemegang rekor yang berusia 82 tahun itu akhirnya terkenal dan dicatat dalam buku rekor dunia berkat kukunya yang memanjang sampai sekira 29 kaki, 10 inci, yang setara dengan 9 meter, sebelum diresmikan oleh rekor dunia pada November 2014 silam. Namun, belum lama ini dia memutuskan untuk memotong bagian terpenting yang membawanya terkenal itu.

Dia memotong kuku-kukunya dengan cara mengunjungi dokter yang ada di New York. Meskipun telah dipotong dan dipisahkan dari jemari Shridhar Chillal, kuku-kukunya tetap menakjubkan bagi orang banyak yang belum pernah melihatnya, hingga kemudian kuku-kuku tersebut dipajang di Ripley’s Believe It Or Not! Odditorium di Times Square.

“Saya sedikit takut keterkenalan saya akan hilang, tapi setelah datang ke New York ini, saya telah selamanya terkenal. Sekarang selamanya kuku saya akan dikenang dan bisa dilihat oleh orang-orang dari seluruh dunia,” ungkap Shridhar Chillal.

Adapun alasannya memotong kuku pemegang rekor tersebut karena Shridhar tidak bisa membuka tangannya jika dalam posisi tertutup atau melenturkan jari-jarinya. Bahkan, ketika melakukan itu semua, pergelangan tangan, siku, hingga bahunya sakit, ada pula sensasi seperti terbakar pada ujung kukunya.

Shridhar memilih dokter dan terbang ke New York, karena sebelumnya dia pernah memotong kuku-kukunya secara manual tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dokter menggunakan sebuah alat yang bertenaga listrik untuk memotong kukunya, yang menghabiskan waktu sekira 20 menit.

Setelah memotong kukunya, tidak terdengar lagi kabar tentang adaptasi selanjutnya dari Shridhar. Tetapi, yang pasti dia rasakan, dia sudah bisa melakukan banyak hal, yang sebelumnya sulit untuk dia lakukan ketika masih memiliku kuku dengan ukuran yang sangat panjang.

