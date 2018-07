APAKAH pasanganmu berselingkuh? Sebuah penelitian baru mengklaim pria dan wanita dengan satu kesamaan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berselingkuh.

Tidak ada orang yang mau percaya bila pasangan mengkhianati mereka. Tetapi, kenyataan pahitnya adalah sebagian besar orang tidak setia.

Sebuah penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa hampir separuh (45%) pria Inggris mengaku selingkuh dari pasangannya setidaknya sekali. Kemudian, 21% wanita Inggris juga memiliki sexual affair, menurut survei dari situs incontri-extraconiugali.com.

Perselingkuhan juga merupakan alasan wanita paling populer kedua menceraikan pria, menurut jajak pendapat Next Love. Tapi, bagaimana Anda bisa tahu apakah pasangan tidak setia atau selingkuh?

Mungkins sedikit unik, karena hal ini berhubungan dengan hewan peliharaan. Menurut studi, pria dan wanita yang memiliki kucing lebih cenderung untuk selingkuh. Situs kencan untuk orang yang sudah menikah-IllicitEncounters.com, menemukan bahwa 25% anggotanya memelihara kucing. Sebaliknya, hanya 10% pemilik anjing yang melakukan perselingkuhan.

"Sudah ada sejumlah studi ilmiah yang mengklaim bahwa memiliki anjing membuat Anda lebih bahagia dan sehat, sekarang dapat ditambahkan kesetiaan," kata juru bicara situs tersebut, Christian Grant yang dikutip Dailystar, Kamis (19/7/2018).

Selanjutnya, 16% orang yang memiliki ikan mas juga dikatakan suka selingkuh. Kemudian, lebih dari 10% orang yang memilihara kelinci dan reptil juga suka berselingkuh.

Sementara itu, menurut pakar perselingkuhan Helen Fisher, PhD, ada 5 jenis orang yang suka berselingkuh. Menulis dalam bukunya yang berjudul Anatomy of Love: Natural History of Mating, Marriage and Why We Stray, para ahli seks mengklaim orang-orang dengan masa kecil yang tidak stabil lebih mungkin untuk selingkuh. Ini di Inggris, kalau di Indonesia gimana ya?

(hel)