KUALITAS pendidikan di Indonesia merupakan salah satu hal yang masih perlu dibenahi. Tak bisa dipungkiri, sebagian besar siswa di Tanah Air masih belum bisa bersaing dengan siswa dari negara lain. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh melalui sebuah tes international.

Berdasarkan hasil tes tiga tahunan Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), sejak 2010 Indonesia selalu berada di peringkat 10 terbawah dari 72 negara yang disurvei. Sebanyak kurang lebih 76% siswa tidak bisa mengerjakan soal level 2 ke atas. Salah satu penyebabnya karena adanya masalah dari segi pemahaman.

"Kebanyakan anak-anak berpikir saat melihat soal dikerjain dengan rumus apa, bukan konsepnya," terang Wisnu Subekti selaku CEO Zenius Education saat ditemui dalam konferensi media, Kamis (19/7/2018) di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Zenius merupakan education technology yang menyediakan materi belajar secara online yang berfokus pada pemahaman konsep dan penalaran ilmiah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu adanya penalaran yang baik pada siswa. Dengan begitu mereka dapat mengerti suatu konsep ilmu ketimbang menghafal dan dapat membangun rasa keingintahuan. "Pencapaian belajar nomor satu bukan dapat nilai 100 tapi mengerti pelajarannya. Belajar menjadi asyik ketika kita mengerti konsepnya. Kalau hafalan akan membuat anak-anak tidak suka belajar," tambah Wisnu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bila logika dan penalaran akan terbangun dengan sendirinya ketika anak belajar dengan benar dan mengerti konsepnya. Oleh karenanya, tantangan pendidikan saat ini dan masa depan adalah memunculkan generasi muda yang memahami ilmu, bukan hanya sekadar pandai mengingat.

Saat ini, kemajuan teknologi digital turut memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Banyak bermunculan startup di bidang pendidikan yang menawarkan banyak perubahan pada proses belajar-mengajar siswa Tanah Air. Hal inilah yang dapat membantu para siswa untuk memahami konsep pembelajaran yang diterimanya.

(hel)