MENGUBAH penampilan, tak melulu harus dilakukan dengan transformasi atau make over besar-besaran. Cara sederhana, sesimpel mengubah gaya potongan rambut pun bisa jadi salah satu cara transformasi penampilan yang cukup efektif.

Mengubah gaya potongan rambut inilah yang baru saja dilakukan oleh salah satu sosok legendaris di kancah persepakbolaan dunia, David Beckham. Melalui sebuah foto yang diunggah ke dalam laman akun Instagram pribadinya kurang lebih tiga belas jam yang lalu, ayah empat orang anak ini memamerkan rambutnya yang sebelumnya sudah agak panjang kini dipangkas dan menjadi pendek bergaya clean-cut, " Summer trim” tulis David sebagai keterangan fotonya tersebut lengkap dengan memberikan stiker bertuliskan "Fresh Cut” dan “Summer”.

Walau rambutnya kini dipangkas cepak, David terlihat tetap mempertahankan jambang dan kumis nya yang ditrim rapi menghiasi wajah tampannya. Gaya rambut cepak pendek teranyar dari suami desainer mode ternama, Victoria Beckham ini disebutkan lebih lanjut mendapatkan respon positif dari publik. Mulai dari memuji David yang pada dasarnya selalu punya gaya model rambut yang sempurna hingga sanjungan di mana David dikatakan tetap terlihat tampan seperti biasanya.

Summer Trim🌞 @house99 A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 19, 2018 at 11:08am PDT

"Still looks unreal with a buzzcut," tulis seorang netizen.

"Your hairstyles have always been perfect sir," puji salah seorang penggemar.

Soal gaya rambut, David sendiri selama ini dikenal sebagai sosok yang tak asing lagi dalam soal eksperimental gaya rambut. Dari masa ke masa, ia telah memperlihatkan beraneka gaya model potongan rambut. Mulai dari potongan Mohawk nya yang ikonik, belah tengah, cornbraids, hingga slicked back.

Namun, dikatakan lebih lanjut sesukanya David mencoba model gaya rambut yang baru tetapi pria 43 tahun ini mengaku ia tetaplah memiliki rasa sesal terkait gaya rambutnya tersebut. Pada 2015 silam, saat hadir dalam acara The Graham Norton Show, David mengakui ada beberapa gaya rambutnya yang jelek jauh dari kata menarik.

"Beberapa di antaranya benar-benar buruk. Saya tidak memikirkannya. Gaya rambut jambul alias top knot misalnya, itu sih tidak terlalu buruk, tetapi cornbraids adalah keputusan yang buruk! Itu adalah waktu yang buruk dan saya akan pergi ke Afrika Selatan saat itu bersama Inggris dan akhirnya bertemu dengan Nelson Mandela jadi itulah mengapa saya menyesali gaya rambut itu," ungkap David, sebagaimana dikutip Hellomagazine, Jumat (20/7/2018).

