SIAPA sih yang tidak mau hidup dengan sejahtera dan damai bersama keluarga tercinta? Semua orang, apalagi yang sudah memiliki keluarga sendiri pastinya mendambakan bisa hidup sejahtera dan nyaman.

Aspek hidup sejahtera di sini, pastinya bukan hanya perkara dari segi finansial, pendidikan, atau akses kesehatan. Namun juga soal faktor keamanan yang sama pentingnya dengan faktor hidup sejahtera lainnya.

Faktor keamanan di suatu negara sangat penting untuk dipenuhi, agar para rakyatnya bisa menjalani hidup dengan normal tanpa perlu dibayangi-bayangi oleh rasa takut. Terutama bagi anak-anak, yang mana disebutkan sebagai manusia paling rapuh.

Namun sayangnya, bukan rahasia lagi nyatanya memang tidak semua negara di dunia ini jadi tempat yang aman untuk anak-anak. Laporan dari The Second Annual "End of Childhood Report" yang telah dirilis beberapa waktu lalu oleh organisasi advokasi non-komersial “Save the Children” menyebutkan bahwa ada sekitar 1,2 milyar anak-anak di penjuru dunia yang mengalami konflik, kemiskinan, dan diskriminasi yang membuat anak-anak jadi objek yang menderita, seperti contohnya kasus malnutrisi, kasus pekerja anak, kehamilan dini, pernikahan di bawah usia 18 tahun, hingga kurangnya akses untuk sekolah.

Lalu mana-mana saja negara yang disebutkan sebagai negara yang buruk dan tak aman untuk kelangsungan hidup anak-anak ? Ternyata sepuluh negara yang paling tak aman untuk anak-anak semuanya berada di benua Afrika, terutama yang berada di wilayah Barat dan Tengah. Di posisi pertama ada Nigeria, lalu diikuti oleh Mali, Republik Afrika Tengah, Chad, Sudan Selatan, Somalia, Nigeria, Guinea, Sierra Leone dan Republik Demokratik Kongo.

Sementara itu, di sisi lain dalam laporan yang sama disebutkan juga negara-negara yang dipandang sebagai negara terbaik untuk anak-anak. Di antara sepuluh negara, terlihat negara-negara di Benua Eropa memang mendominasi, walau ada dua negara di Asia yang berhasil masuk ke daftar negara terbaik untuk anak-anak.

Berhasil menempati posisi pertama ada negara tetangga, yakni Singapura, lalu disusul oleh Norwegia, Swedia, Finlandia, Irlandia, Belanda, Islandia, Italia, dan Korea Selatan. Di mana artinya, dinilai sebagai negara terbaik yang aman untuk anak-anak, berarti kesembilan negara ini bisa dikatakan sebagai negara yang kurang lebih telah memenuhi alias memfasilitasi hak dari anak-anak. Mulai dari faktor keselamatan, pendidikan, hingga kesehatan. Demikian seperti diwarta Usnews.

