PERASAAN cinta yang menggebu-gebu pada pasangan dapat menghilang seiring berjalannya waktu. Pada orang yang tidak berhasil menanganinya, mungkin terbersit keinginan untuk berpisah dengan pasangan. Tapi terkadang niat itu urung dikatakan karena satu dan lain hal.

Terjebak dalam hubungan dimana salah seorang tidak lagi memiliki perasaan yang sama tentu terasa tidak nyaman. Beberapa mungkin bisa menyadarinya dari tanda-tanda yang diberikan oleh pasangan. Entah itu secara verbal maupun non verbal. Untuk tanda non verbal, biasanya yang terjadi adalah perubahan halus dalam bahasa tubuh.

Petunjuk non verbal dapat menjadi indikator penting dari kesehatan sebuan hubungan. Penulis dan pakar bahasa tubuh, Patti Wood menggambarkan empat petunjuk non verbal yang menunjukkan seseorang ingin mengakhiri hubungan. "Indikasi paling penting adalah perubahan dalam petunjuk non verbal. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan adalah gerakan tubuh yang sering dilakukan pasangan," terangnya seperti yang dikutip dari Independent, Minggu (22/7/2018).

Sebagai contoh, ada orang yang senang bersandar ketika pasangannya berbicara. Namun seiring berjalannya waktu kebiasaan itu tidak lagi dilakukan. Orang tersebut tetap mendengarkan pasangannya bicara tapi dalam posisi duduk tegak. Atau bahkan terlihat sedikit menghindar saat pasangannya mendekat. Ini adalah tanda pertama terkait indikator sesuatu yang tidak aktif dalam hubungan.

Tanda lainnya adalah semakin sedikit waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan bersama pasangan. Beberapa orang mungkin menganggapnya hal ini terjadi karena kesibukan. Padahal, sepadat apapun jadwal, mereka yang masih berhasrat terhadap hubungannya selalu memiliki keinginan untuk bertemu. Mengenai hal ini, Patti menyarankan agar kedua belah pihak terlibat dalam sebuah pembicaraan.

Indikator lainnya adalah kontak mata. "Sesederhana itu, ketika seseorang mencintai pasangannya, mereka suka melihat atau menatap. Jika ada perubahan mendadak dalam jumlah waktu yang dihabiskan untuk menatap dan membuat kontak mata dengan pasangan, itu bukan pertanda baik," ucap Patti.

Indikator terakhir adalah sentuhan yang diberikan pasangan. Sentuhan adalah komunikator yang kuat sehingga bila ada perubahan kuantitas atau lokasi sentuhan dari pasangan maka menandakan dirinya sudah tidak memiliki rasa cinta yang mendalam. "Jika pasangan tadinya suka memegang tangan tetapi tiba-tiba tidak tertarik dengan kontak fisik, maka tubuh mereka mungkin mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan secara lisan," pungkas Patti.

(rzy)