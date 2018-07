BERITA duka untuk para insan pers datang minggu ini, setelah Jonathan Gold, kritikus pertama yang memenangkan anugerah Pulitzer, meninggal dunia dalam usia 57 tahun.

Suratkabar Los Angeles Times, di mana Gold bekerja baru-baru ini melaporkan dia meninggal pada Sabtu 21 Agustusm setelah awal bulan ini didiagnosa menderita kanker pankreas.

“Saya tidak dapat membayangkan kota ini tanpa dirinya.Seperti ada sesuatu yang salah. Syaa merasa kita tidak punya pedoman, tidak ada jiwa lagi,” ujar Laura Gabbert yang memimpin “City of Gold” – sebuah film dokumenter tahun 2015 tentang kritikus itu.

“Ini benar-benar suatu kehilangan. Saya masih belum bisa mempercayai berita ini,” tambahnya.

Kritik Gold pertama kali muncul di LA Weekly, dan kemudian di The Times dan Gourmet. Dia pun dianugerahi Pulitzer pada 2007 ketika bekerja di LA Weekly, dan kembali menjadi finalis pada tahun 2011.

Selain Pulitzer, Jonathan Gold juga pernah memenangkan beberapa anugerah jurnalistik dari James Beard Foundation. Pada bulan Mei lalu, dia menerima Craig Claiborne Distinguished Restaurant Review Award.

Kritik yang selama ini disampaikannya pada tahun 2000 telah dikompilasi menjadi buku berjudul “Counter Intelligence: Where to Eat in the Real Los Angeles".

(mrt)