SIAPA yang tidak suka ngemil? Hampir semua orang suka ngemil, termasuk kalangan selebriti hollywood. Ya, Rita Ora memposting sebuah foto di Instagram pribadinya yang menghebohkan. Rita Ora ngemil sambil tidak pakai baju!

Salah satu penyanyi terbesar di dunia ini ngemil sekantong keripik. Dia memakai celana jazzy, tapi yang membuat heboh adalah Rita Ora tidak mengenakan sehelai benang pun sambil menikmati camilannya.

Dalam foto yang berjumlah 3 tersebut, Rita Ora memakai sebuah kalung berbentuk rantai silver. Dia duduk di tempat tidur, bagian payudaranya hanya ditutupi lengannya yang sedang mengambil camilan.

"You a snack. My after party consists of Cheetos (Kamu camilan. Setelah pestaku terdiri dari Cheetos)," tulis Rita Ora dalam postingan Instagramnya.

Para netizen pun langsung memberikan komentar terhadap postingan foto Rita Ora setelah selesai manggung tersebut. "Rita Ora topless makan Cheetos...Aku tidak pernah merasa lebih dekat dengannya," komentar salah satu netizen.

"Hanya @ritaora yang dapat membuat makan Cheetos terlihat sangat hot," tulis netizen lain.

(hel)