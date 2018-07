Kreatif nya anak remaja kota Bandung... . Kami berhentikan anak anak tersebut dan di periksa kelengkapan nya....Ternyata lengkap...Dan kami pun memeriksa helm yg di pakainya. Ternyata helm yg dipakainya pun helm asli full face cuma di bungkus lagi pakai lapisan kain tokoh kartun dan itu pun menjadi sorotan pengguna jalan lain... Memang itu menjadi lucu dan tontonan pengguna jalan raya lainnya. Tetap kami menghimbau kepada anak anak tersebut....Agar sll memperhatikan keselamatan nya.. Walo ternya di Bandung sekarang ada komunitas nya helm tersebut. . . Jadilah pelopor keselamatan berlalulintas... Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan.๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ™๐Ÿ™

