YANG namanya tren kecantikan memang tak bisa diprediksi. Salah satu contohnya tre soal make-up freckles.

Yakni menampilkan freckles alias bintik-bintik berwarna kecoklatan yang berada di sekitar area pipi, namun dengan bantuan pulasan produk make-up yang diaplikasikan sedemikian rupa agar tak terlihat seperti pulasan make-up alias asli alami.

Nah, jika banyak wanita yang sedang menggandrung tren make-up freckles. Lima artis cantik Indonesia ini, punya keuntungan tak perlu lagi repot-repot mendandani wajahnya dengan gaya make-up freckles, sebab sudah memiliki freckles alami. Siapa saja sosok lima artis cantik dengn freckles alami naturalnya tersebut? Berikut hasil rangkuman Okezone, Selasa (24/7/2018) di linimasa media sosial Instagram.

Alice Norin

Pesinetron cantik satu ini terlahir dengan darah campuran, Indonesia dan Norwegia. Maka tak heran, bintik-bintik freckles alami terpampang cantik di wajahnya. Alice pun tak malu dengan freckles alaminya tersebut, ia kerap mengunggah potret swafoto dirinya dari dekat di laman akun Instagram nya yang memperlihatkan tampilan freckles alaminya.

Yuki Kato

Bicara soal artis cantik yang punya freckles asli, nama pesinetron cantik berdarah keturunan Indonesia-Jepang, Yuki Kato tentu tak boleh ketinggalan. Menariknya, walau blasteran antara Asia dengan Asia, namun Yuki dianugerahi freckles alami di wajahnya. Belum lama ini, presenter di salah satu televisi swasta ini mengunggah tampilan wajah polos tanpa make-up (bare face) nya yang otomatis memperlihatkan bintik-bintik freckles alami di pipinya.

Mariana Renata

Supermodel internasional kebanggaan Indonesia satu ini juga terlahir memilik freckles alami di wajahnya. Tak heran memang, mengingat Mariana sendiri terlahir dari orangtua berdarah Jawa, Italia, Tionghioa dan Prancis.

Irish Bella

Sama seperti Yuki, Irish juga gamblang memperlihatkan wajahnya yang memiliki freckles alami. Kala itu, wanita berdarah campuran Indonesia-Belgia ini mengunggah swafoto dirinya saat berada di mobil, di mana publik melalui foto tersebut bisa melihat jelas freckles alami di kedua pipi Irish.

Kimberly Ryder

Mengunggah swafoto bare face, tampilan wajah polos tanpa make-up. Aktris cantik yang baru saja wisuda di London ini dengan bangga memamerkan wajah cantiknya dengan bintik-bintik kecoklatan alami yang menurutnya adalah sesuatu yang imut menggemaskan. "No. They aren’t ‘flek hitam’. They’re freckles. And they cute," tulis Kimberly sebagai keterangan swafotonya tersebut.

