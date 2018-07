SUDAH jadi rahasia umum jika industri fesyen sangat dekat dengan dunia industri musik. Maka tak heran, kolaborasi di antara kedua pelaku industri ini sangat sering terjadi.

Contohnya kemarin baru-baru ini, dua band besar dari industri musik K-Pop yakni SNSD dan EXO diberitakan tengah menjalin kolaborasi dengan lini sepatu asal Singapura dengan merilis berbagai sepatu sneakers yang dirancang sendiri langsung oleh para anggota boy group dan girl group besutan SM Entertainment tersebut. Kini, salah satu junior dari EXO dan SNSD, BTS juga diberitakan melakukan hal yang sama.

Yup! Sebagaimana diwarta Koreaboo, Rabu (25/7/2018) boy group yang sedang melejit namanya ini disebutkan bekerjasama dengan lini sepatu sneakers terkenal asal Amerika, Converse untuk merilis sepatu sneakers Converse ala BTS, yakni Converse X BT21. Koleksi sepatu sneakers model klasik Chuck Taylor All Star kolaborasi dengan boy group beranggotakan tujuh orang tersebut, diketahui lebih lanjut akan mulai tersedia dijual ke publik pada 27 Juli 2018 mendatang, yang akan dirilis di Korea, Hong Kong, Taiwan, dan China.

Mengingat ini merupakan kolaborasi spesial, maka jumlah sepatu sneakers yang dihadirkan pun disediakan hanya dalam jumlah terbatas alias limited edition. Sepatu sneakers Converse Chuck Taylor All Star X BTS ini sendiri dirancang khusus dengan fokus memuat rancangan dan kreasi dari pengaruh para tujuh personel boy group besutan Big Hit Entertainment tersebut.

Disebutkan, ada tiga model sepatu sneakers Converse ala BTS yang sudah diperkenalkan pada khayalak umum dan siap untuk dibeli para penggemar BTS, Army nanti. Yaitu, Converse X BT21 Chuck Taylor All Star Low warna hitam, Converse X BT21 Chuck Taylor All Star Low warna putih dan Converse X BT21 Chuck Taylor All Star warna hitam, yang mana akan dijual dalam bentuk packaging spesial sebab diletakkan dalam kotak sepatu desain khusus BT21 design lengkap dengan delapan customized badges, tali sepatu, serta bahkan tite bag berlabel BT21.

Bagaimana para Army? Sudah tak sabar untuk membeli dan mempunyai sepatu sneakers klasik dari Converse dan BTS ini?

