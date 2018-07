BANYAK dari Anda yang mulai memerhatikan kesehatan kulit wajah. Jadi, tidak sekadar mempercantik wajah saja dengan make-up, tapi lebih kepada kecantikan menyeluruh wajah Anda.

Masyarakat Indonesia pun kini banyak yang percaya pada produk skin care dari Korea. Hal ini berkaitan dengan efektivitas produk dari negeri gingseng itu dianggap cukup baik dan tentunya cocok dengan kondisi kulit orang Indonesia.

Nah, bicara mengenai produk skin care, Anda mungkin concern pada kandungan vitamin C dari produk tersebut. Semakin tinggi kandungan Vitamin C-nya, maka semakin baik efek yang ditimbulkan. Terlebih jika Anda memerhatikan juga kualitas hidup sehat.

Lalu bagaimana jika Vitamin C yang dikenal sangat baik untuk kulit manusia dikombinasikan dengan melatonin, dampaknya bagaimana ke kulit? Berbahayakah?

(Baca Juga:5 Miliarder Ini Tidak Ingin Mewariskan Hartanya Kepada sang Anak)

Dijelaskan Director and Owner SAMKIM Indonesia and ASEAN, kombinasi kedua bahan alami ini malah baik untuk kulit manusia. Dengan adanya penambahan melatonin ke dalam produk yang mengandung vitamin C, maka fungsi vitaminnya akan jauh lebih maksimal.

"Pencampuran antara Vitamin C dengan melatonin ini akan mengimboost vitamin C sebagai anti-aging dan khasiat yang lainnya. Kita tahu bersama juga bahwa vitamin C sangat dibutuhkan oleh manusia dan karena itu, pencampuran antar keduanya ini sangat baik untuk kulit manusia," terang Rizal saat ditemui di acara Second Anniversary SAMKIN Indonesia: SAMKIM Unforgettable Skin Journey" di Hotel Westin Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).

Rizal menambahkan, ada alasan khusus kenapa akhirnya kulit manusia memerlukan pencampuran ini. Alasannya adalah karena manusia tidak bisa menghasilkan dua bahan alami ini, makanya dengan adanya produk yang menyediakan vitamin C dan melatonin sekaligus, tentu ini menjadi penemuan yang bermanfaat.

(Baca Juga:Keracunan Eyeliner, 3 Anak di Australia Dilarikan ke Rumah Sakit)

Perlu Anda ketahui, melatonin ini sendiri adalah zat yang memiliki fungsi sebagai anti-aging dan pengatur jam tubuh (synchronization of the circadian rhythm), sehingga membantu meregenerasi sel dan menjaga seluruh tubuh termasuk kulit agar tetap segar.

Di kesempatan yang sama, Selebriti Ferry Salim juga menjelaskan bahwa essence yang mengandung vitamin C dan melatonin ini memiliki fungsi yang baik untuk wajahnya. Dia menjelaskan bahwa dengan penggunaan skin care berbahan Vitamin C dan melatonin, kulitnya terasa lebih muda dan kerutan di wajah bisa tersamarkan.

"Aku merasa bahwa fungsi dari kedua bahan alami ini sangat baik untuk wajah saya. Penggunaannya biasanya saya pakai dua kali dalam sehari, pagi dan malam dan hasilnya Anda bisa lihat sendiri," terang Ferry.

(tam)