TIDAK dipungkiri, kita kini hidup di era di mana banyak hal tak lagi diwujudkan dalam bentuk konvesional.

Semakin hari, semakin banyak hal-hal unik yang "nyeleneh" hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Salah satunya dalam aspek makanan.

Sekarang, tidak ada yang tidak mungkin untuk dijadikan rasa es krim. Mendengar kata es krim maka pilihan rasa yang terlintas di benak banyak orang pada umumnya ialah rasa aneka buah, mulai dari stroberi, peach, mangga, sampai rasa yang manis seperti cokelat, vanila, cookies and cream, selai kacang campur cokelat, dan masih banyak lagi.

Well, itu rasa es krim yang konvensional bukan? Nah, di 2018 yang semakin canggih ini para inovator bereksperimen dengan mencoba berbagai rasa untuk es krim. Masih ingat soal es krim dengan rasa dasar pizza dan pork roll yang belum lama hadir?

Kini, bertambah lagi satu rasa es krim unik nan nyeleneh. Ialah es krim rasa mayones! Yup! Anda tak salah membaca, memang es krim teranyar yang hadir adalah es krim rasa mayones. Ialah ICE artisan ice cream di Falkirk, Skotlandia yang disebutkan sebagai produsen yang menghadirkan es krim unik satu ini, bunyi laporan Foxnews, Rabu (25/7/2018).

Melalui laman akun Instagram resminya, ICE mengunggah foto tampilan es krim mayones yang dijual seharga USD2,62 per scoop atau kurang lebih Rp38.000. Sedikit menggoda publik perusahan menuliskan “Who knows a mayo addict?” sebagai keterangan foto.

Usaha ICE tampaknya bisa dibilang berhasil, melihat betapa ramai respon di linimasa media sosial soal es krim mayones ini.

“JUST. NO! And, I love mayo,” tulis @curvygirllingerie

“What gets me is the sprinkle of mayo on the top like icing how could you,” seru @denadesimone

“TRIGGERED,” tulis @ebambs singkat.

Sedangkan di linimasa media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter, respon yang hadir juga tak kalah hangat.

"I want one soooo bad. I love mayo. I can eat it by the spoon," tulis netizen dengan akun Facebook bernama Nidal Saed.

Sedangkan, akun Twitter @callikitson , dalam tuitannya menghipotesa bahwa sebenarnya pemakaian mayones untuk es krim ini sendiri bertujuan untuk membuat tektur es krim menjadi ekstra creamy dan ringan. Sebab efek itulah yang dihasilkan oleh mayones ketika dipakaikan dalam campuran adonan kue cokelat.

“It probably won’t taste that bad? It probably just makes the ice cream super creamy and light instead of tasting like mayonnaise? I have a chocolate cake recipe with mayo in and it makes the cake super moist and brings out the chocolate flavour!," tulisnya.

Sementara itu, mayones disebutkan memang sudah digunakan untuk berbagai tujuan. Contohnya, mulai dari menjadi rahasia untuk saus cocolan makanan panggang yang enak, kentang goreng, hingga sebagai campuran untuk tekstur kue yang lebih lembut dan ringan.

(ndr)