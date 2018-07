PENYANYI rapper wanita sensasional, Cardi B, mendapatkan kejutan spesial saat melahirkan anak pertamanya. Belum lama ini, Cardi mengunggah sebuah video ke dalam akun instagramnya, memamerkan hadiah chips dan guacamole dari Chipotle.

Selama ini, Cardi memang diketahui sangat menyukai kudapan asal Meksiko tersebut. Namun, ia tidak pernah menyangka Chipotle akan memberikan hadiah dalam jumlah besar.

Dalam unggahannya, Cardi memamerkan sebuah koper berwarna silver yang berisi vocer gratis "Chips & Guacs". Banyak yang mengatakan, jumlah vocer tersebut sepertinya cukup untuk memberikan suplai makanan kepada semua orang di kampung halamannya, the Bronx.

"Aku hanya ingin uang, chips, guac, dan queso," ujar Cardi dalam video tersebut.

(Baca Juga:Keracunan Eyeliner, 3 Anak di Australia Dilarikan ke Rumah Sakit)

Cardi B is hilarious clearly Chipotle is life for this new mommy. 😂 pic.twitter.com/CwrXt9Jhd2