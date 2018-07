MASIH ingat dengan imbauan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk rajin makan ikan? Ternyata, rajin makan ikan seperti yang dianjurkan Menteri Susi Pudjiastuti memiliki segudang manfaat lho!

Tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga ada untuk kecantikan. Berikut manfaat rutin mengonsumsi ikan selengkapnya yang dilansir dari laman The Health Site:

Menurunkan risiko penyakit jantung

Menurut sebuah penelitian American Journal of Cardiology, makan ikan dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah terkena penyakit jantung koroner. Ikan mengandung banyak asam lemak omega-3 yang dapat melindungi jantung Anda.

Baca Juga: 4 Cara Mendapatkan Lebih Banyak Kesenangan dari Payudara Saat Bercinta

Sumber vitamin D

Vitamin D bermanfaat untuk penyerapan kalsium bagi kesehatan dan pertumbuhan tulang. Menurut National Institutes of Health, ikan mengandung vitamin D dan dianggap sebagai salah satu sumber terbaik dari nutrisi penting ini.

Meningkatkan kesehatan penglihatan

Ikan adalah salah satu sumber asam lemak omega-3 terbaik. Otak dan mata kita sangat membutuhkannya untuk kesehatan fungsinya. Menurut Agency for Healthcare Research and Quality, asam lemak omega-3 bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan dan kesehatan mata.

Melawan depresi

Mengonsumsi ikan juga luar biasa untuk kesehatan mental Anda. Menurut ournal of Psychiatry & Neuroscience, minyak ikan dapat membantu mengatasi gejala depresi.

Menghilangkan jerawat

Mengonsumsi ikan dapat membantu menghilangkan jerawat dari kulit wajah Anda. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh BioMed Central, minyak ikan bermanfaat untuk membersihkan kulit bagi orang-orang dengan jerawat yang sedang meradang.

Baca Juga: Bukan Hoax, 5 Jenazah Ini Benar-Benar Masih Utuh!

Meningkatkan metabolisme

Menurut Department of Human Health and Nutritional Sciences di University of Guelph, asam lemak omega-3 yang berlimpah dalam ikan memiliki efek positif bagi metabolisme Anda. Menurut penelitian tersebut, lemak sehat ikan meningkatkan tingkat metabolisme serta oksidasi lemak pada wanita usia tua.

Mengurangi gejala PMS (Pra-Menstruasi Sindrom)

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, makan ikan juga dapat membantu meringankan gejala PMS pada wanita. Ketika beberapa wanita dalam penelitian meningkatkan konsumsi asam lemak omega-3 pada ikan, gangguan gejala PMS dalam kehidupan sehari-hari berkurang.

(mrt)