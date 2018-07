ANEMIA merupakan salah satu penyakit yang kerap diderita masyarakat Indonesia. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan darah merah ini, akan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan serius.

Salah satu cara instan untuk mengobati anemia adalah dengan mengonsumi obat-obatan penambah darah. Meski demikian mengobati anemia tidak harus dengan mengonsumsi obat-obatan. Masih ada cara alami yang bisa Anda lakukan untuk menambah darah dalam tubuh.

Melansir dari Spoon University, Rabu (25/7/2018), Okezone akan membagikan cara alami untuk menghindari penyakit anemia tanpa perlu mengonsumsi obat-obatan.

1.Mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi

Cara termudah untuk menghindari kekurangan darah adalah makan lebih banyak zat besi. Namun, apakah Anda benar-benar tahu berapa banyak zat besi yang Anda butuhkan? Seorang wanita remaja membutuhkan 15-18 mg zat besi per hari, sementara pria di usia remaja membutuhkan antara 8-11 mg.

Untuk referensi, telur hanya memiliki 0,6 mg zat besi. Terutama jika Anda vegetarian atau vegan, penting untuk memfokuskan diet Anda pada makanan kaya zat besi. Zat besi dari daging lebih baik diserap oleh tubuh kita daripada zat besi dari tanaman. Untuk pemakan daging dan makanan laut, sumber zat besi yang baik adalah daging sapi, daging unggas, kerang, tiram, udang, dan sarden.

Sementara vegetarian harus makan banyak telur, dan bergabung dengan vegan dalam mengonsumsi biji-bijian, sayuran bertepung (seperti kentang), kacang kedelai atau edamame, tahu, sayuran hijau gelap, kacang dan kacang polong, kacang-kacangan dan buah kering.

2.Konsumsi makanan tinggi vitamin C

Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi tubuh, dan dengan demikian DiValerio merekomendasikan makanan yang kaya vitamin C ke dalam setiap makanan. Sumber vitamin C yang baik termasuk jus sitrat, buah-buahan, melon, jeruk, paprika, tomat, dan brokoli.

3.Batasi mengonsumsi teh atau kopi sebelum makan

Kurangi mengonsumsi air ketika hendak makan. Pasalnya, baik kopi dan teh dapat secara drastis mengurangi jumlah zat besi yang diserap dari makanan Anda.

Beberapa penelitian bahkan menunjukkan penurunan 62 persen dalam penyerapan zat besi ketika teh dikonsumsi dengan makanan. Namun, ada pendapat bahwa zat besi bisa diperoleh dari sumber daging, dan itu tidak terpengaruh oleh konsumsi kopi atau teh. Tetapi vegetarian dan vegan, zat besi nabati Anda yang berbasis tanaman sangat dipengaruhi oleh minuman ini.

4.Atur asupan diet Anda

Lacak asupan diet, jika tidak melacak apa yang di konsumsi, maka Anda tidak akan tahu bagaimana cara mendapatkan cukup zat besi ke untuk menghindari anemia. Gunakan aplikasi kesehatan untuk melacak semua makanan kaya zat besi yang Anda tambahkan ke diet Anda.

