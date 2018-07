SEBAGAI masyarakat Indonesia, kita rasanya patut berbangga hati karena dari hari ke hari geliat dunia industri fesyen Indonesia semakin menunjukkan 'taringnya' di kancah dunia internasional.

Data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) memaparkan bahwa industri fesyen merupakan salah satu sub-sektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan. Pada tahun 2017, data Outlook Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa subsektor fesyen menyumbang 54,54 persen (USD 10,90 miliar) terhadap nilai total ekspor sektor ekonomi kreatif pada 2015. Begitupun, subsektor mode memiliki nilai pendapatan negara terbesar pada tahun 2016, yaitu Rp166 triliun atau berkontribusi 18,01 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) ekonomi kreatif.

Eksistensi industri fesyen Indonesia, salah satunya diwujudkan melalui berita gembira dari 14 lini fesyen lokal anak bangsa yang diketahui akan siap tampil di gelaran pameran di negara tetangga, Singapura yaitu "RISING Fashion 2018".

Pameran ini sendiri adalah sebuah pameran kolaborasi antara dua negara, Indonesia dan Singapura yang dihelat sebagai hasil pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, pameran ini nantinya diketahui akan dilangsungkan di Paragon Mall, Singapura, pada 1 hingga 30 Agustus 2018 mendatang dengan menghadirkan empat belas lini fesyen lokal yang telah berhasil lolos proses kurasi dari Bekraf.

Lalu, mengapa Singapura? Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa SIngapura selain sebagai market yang besar juga berstatus sebagai salah satu pusat mode di lingkup kawasan Asia? Seperti penuturan Joshua Puji Mulia Simandjuntak selaku Deputi Pemasaran Bekraf, pameran ini juga diharapkan bisa jadi media promosi yang tepat.

"Pengorganisasian RISING Fashion 2018 di Singapura diharapkan menjadi salah satu media promosi produk fesyen Indonesia secara global. Di sini kami melihat Singapura sebagai pintu gerbang tampil ke pasar global. Harapannya bisa membina relasi dengan pebisnis bahkan investor di Singapura, tidak hanya B to C (business to customer) tapi diharapkan ada bisnis meeting, desainer punya sesuatu yang permanen, itu tujuannya," ungkap Joshua Puji Mulia Simanjuntak, saat ditemui Rabu (25/7/2018) dalam acara konferensi pers "Rising Fashion 2018" di Menteng, Jakarta Pusat.

Ke-14 lini fesyen lokal yang nanti akan tampil di pameran, diketahui akan dibagi menjadi dua gelombang. Setiap gelombang akan diisi oleh tujuh lini fesyen Gelombang pertama akan diadakan pada 1-15 Agustus 2018 untuk lini seperti Purana, Saul, Nataoka, Hunting Field, Maison Met, Pattent Goods, dan Oaksva Jewellery. Sedangkan untuk gelombang kedua akan digelar pada 16-30 Agustus 2018 , yakni Woodka, Bermock, Danjyo Hiyoji, Alexalexa, D.Tale, Jeffry Tan, dan Diniira.

Sementara itu, salah satu lini lokal yang akan tampil di Singapura nanti, Purana yang mana eksistensinya di Tanah Air sebagai lini busana sudah tak perlu diragukan lagi, menuturkan akan menampilkan koleksi busana untuk fall/winter dengan dominasi permainan warna earth tone. Sementara Nonita Respati selaku Creative Director Purana, berharap dengan tampil di Singapura nanti, bisa menjadi pembuka kesempatan untuk bisa melakukan ekspansi lebih luas di lingkup regional.

"Fall winter kurang lebih ini kita pakai base warna hitam putih, navy blue, warna netral. Ready to wear cutting simpel yang bisa dipakai untuk formal dan kasual, karena kita lihat pasar Singapura itu lebih suka cutting simpel yang mudah dikenakan dan nyaman bahannya kayak linen dan diplit yang harus easy to care, di sana laundry kan mahal, kita main tekstur. Harapannya tentu Singapura bisa buka pintu buat kita di pasar regional, kan Singapura dianggap jadi pusat perdagangan fesyen penting di Asia selain Hong Kong dan Jepang," ungkap Nonita kepada Okezone, dalam kesempatan yang sama.

