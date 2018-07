SETIAP perempuan memiliki caranya masing-masing untuk tampil cantik di hadapan umum. Ada yang lebih memilih tampil alami. Tapi ada pula yang melakukan tindakan tertentu di klinik kecantikan seperti menggunakan filler pada bibir untuk membuatnya lebih berisi dan seksi.

Kylie Jenner adalah salah seorang selebriti yang diketahui memasang filler pada bibirnya. Namun beberapa hari lalu dari sebuah foto yang diunggah ke media sosial, bibir ibu satu anak itu lebih tipis. Diakui olehnya melalui sebuah balasan komentar kepada penggemar, Kylie telah menghapus fillernya.

Tapi berbeda dengan sang adik, pengusaha sekaligus kakak tiri Kylie, Kim Kardashian sepertinya tampak baru menggunakan filler pada bibirnya. Hal ini terlihat dari dua foto yang diunggah ke Instagram untuk mempromosikan kosmetiknya. Istri dari Kanye West ini memamerkan bibirnya yang lebih tebal saat tengah berpose dengan gaya tubuh berbalut pakaian berwarna cokelat muda.

Bukan Kim namanya bila tidak memancing reaksi dari penggemar terkait penampilannya. Termasuk pilihan untuk mengenakan filler tersebut. Pada kolom komentar terlihat beberapa pengguna Instagram memberikan pendapatnya. "Suntikan bibir? Warna kulit karamel? Anda bukan Kim?" tulis seseorang. Sementara yang lain menulis, "Itu bukan kecantikan! Ini adalah operasi yang kau pecundang."

Ya, selain suntikan pada bibir, Kim juga menuai protes lantaran kulitnya terlihat berbeda warna menjadi lebih coklat. Namun masih ada pengikutnya yang mendukung keputusan tersebut. "Saya pikir Anda mencoba terlihat lebih gelap .. tapi aku suka dirimu masih engkau," tulis sebuah akun. "Riasan ini terlihat sangat bagus untukmu!" puji akun lainnya.

Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ibu tiga anak ini dituduh mengubah penampilannya. Tahun lalu, bintang Keeping Up With The Kardashians menghadapi protes setelah penggemar menuduhnya "melakukan blackface" saat mempromosikan KKW Beauty-nya. Banyak yang berkata bila Kim telah membuat kulitnya menjadi lebih gelap daripada aslinya. Saat itu dirinya menanggapi protes tersebut dengan bijak. Lantas, kali ini bagaimana caranya menyikapi protes? Kita tunggu saja ya.

Demikian seperti yang dikutip dari Mirror, Kamis (26/7/2018).

(hel)