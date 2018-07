#kabargunung dari @langit_mahameru3676 : Ranupani membeku part 2 Pagi ini sekitar jam 6 saya mengelilingi sekitaran danau ranupani, suhu lebih dingin dari kemarin mencapai -4° dan rasanya kuku - kuku seperti mau copot😖 . Yang punya agenda ke Semeru waktu dekat ini persiapkan segala sesuatunya sob. . . Loct. Ranupani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur #ranupani #semeru #gunungindonesia

