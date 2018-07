PENYANYI muda yang kini sedang naik daun Khalid terlihat sedang berlibur ke Bali. Kabar ini diketahui dari beberapa postingannya di Instagram resmi dia @thegr8khalid.

Belum banyak aktivitas yang dia lakukan di sana. Jika dipantau dari media sosialnya, Khalid berada di Bali sejak kemarin (26/7/2018). Postingannya yang pertama menampilkan Khalid di depan pintu masuk rumah khas Bali.

Di foto ini, Khalid berpose sangat cool dengan tangannya yang memberi lambang "love" versi Thailand. Dengan kaos lengan panjang hitam beraksen turtle neck dan sling bag Supreme yang kekinian, membuat Khalid terlihat sangat milenial di usianya yang memang masih 20 tahun.

Beranjang ke postingan lainnya, ternyata Khalid bisa naik motor, lho! Buktinya dia tunjukan di postingan setelahnya di hari yang sama. Mengenakan helm kuning mustard dan membonceng teman perempuannya, Khalid nampak bahagia sekali di atas motor dan di sekelilingnya seperti hamparan sawah yang asri. Nampak bahagia sekali, ya.

living my best life A post shared by Khalid (خالد) (@thegr8khalid) on Jul 25, 2018 at 11:31am PDT

Di caption postingan ini, Khalid menuliskan,

"Riding quads through jungles, feeling more free than I've ever been. I used to HATE my smile becasue I felt as if I had nothing in the world to smile about. Spent hours staring at the wall in my room wondering if I'd ever find myself. Though sometimes I might feel low, I can finally say that I'm happy and it's unbelivable. Now I can't stop smiling hahahaha my smile finally fits into the person I am today and I love it."

Selanjutnya, Khalid sepertinya mencoba bermain ke pesisir pantai. Dengan pakaian super casual, di mana penyanyi yang mempopulerkan lagu "Location" itu hanya mengenakan kaos stripes dan celana pendek serta sneakers putih. Very simple, right?

Setelah postingan itu, Khalid membagikan video dan ini cukup mengundang perhatian. Sebab, Khalid mengajak pengunjung pantai di sana untuk ikut bernyanyi membawakan lagu dirinya; Location.

Terlihat di video itu segerombolan anak muda yang memang memiliki ketertarikan khusus juga dengan Khalid. Ya, anak muda ini hafal dengan lagunya dan punya kesempatan luar biasa untuk bisa duet dengan Khalid.

Tidak hanya lagu Location, mereka juga membawakan lagu "Young Dumb and Broke" secara bersama-sama. Di akhir video, Khalid pun menjabat tangan si anak muda setempat dan mengucapkan "thank you" sebagai tanda terima kasih. Such a good memories!

Oh iya, sedikit informasi, di video nyanyi ini, @brianimanuel atau yang kita kenal dengan nama panggung Rich Brian pun memberikan komentar. "So tight!!!!!!!" katanya 2 jam yang lalu setelah berita ini dibuat. Komentar Rich Brian ini pun mendapat respon 527 likes dan hal ini tentunya luar biasa.

(ren)