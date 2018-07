SEMUA orang pasti ingin merasakan kesuksesan. Tentu saja kesuksesan tidak bisa diraih dengan mudah. Ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan dan perjuangan agar dapat mencapai ke titik ini. Kesuksesan sendiri bermacam-macam tergantung bagaimana Anda menyikapinya.

Anda bisa dikatakan sukses jika Anda berhasil mencapai suatu kondisi yang telah ditargetkan. Selain itu, pengakuan dan penilaian dari atasan dan rekan sekantor pun bisa menjadi indikator sebuah kesuksesan dalam pekerjaan.

Kesuksesan pun bisa diukur dengan kemampuan yang dimiliki serta attitude/prilaku yang Anda lakukan selama bekerja di tempat tersebut. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa meraih kesuksesan di kantor? Melansir dari berbagai sumber, Okezone akan membeberkan rahasia mencapai kesuksesan yang bisa dilakukan seorang karyawan.

1.Rasa hormat dan disiplin

Kunci pertama mencapai kesuksesan adalah rasa hormat dan sikap disiplin yang dimiliki. Sopan santun terhadap sesame karyawan dan juga atasan akan selalu dinilai oleh perusahaan. Selain itu bersikap disiplin dengan datang ke kantor tepat waktu dan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan deadline yang ditentukan, tentu menjadi nilai tambah bagi Anda.

2.Komitmen yang tinggi

Sebagai seorang karyawan maka Anda dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi. Anda harus bersedia melakukan apapun untuk memenuhi tugas dan posisi demi terciptanya kemajuan dalam perusahaan.

3.Kreatif

Kreatifitas yang Anda miliki bisa menjembatani diri Anda untuk mencapai kesuksesan. Anda harus mencurahkan ide dan saran yang bisa membangun perusahaan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana diketahui banyak perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif yang bisa berpikir out of the box.

4.Mau menolong

 

Ingat, manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup seorang diri. Tidak ada salahnya Anda menolong rekan sekantor/setim yang tengah memiliki kesulitan . Anda harus mampu bersinergi dan bekerjasama dengan baik demi mencapai tujuan perusahaan. Semakin disukai di lingkungan kantor, maka akan semakin dekat pula kesuksesan dalam diri Anda.

(ren)