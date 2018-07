SISTEM peredaran darah lancar sangat penting untuk mendukung kesehatan. Setiap hari Anda harus menjaga, dengan salah satu caranya adalah mengonsumsi berbagai makanan sehat.

Jika sistem peredaran darah lancar, Anda selalu tetap merasa bugar dan bahagia. Tentu hal itu karena Anda jarang merasa sakit, meski aktivitas padat sekali.

Untuk itu, menjaga pola makan sangat penting untuk mendukung sistem peredaran darah supaya tetap lancar. Berikut adalah daftar makanan yang bisa dikonsumsi untuk mewujudkan itu semua, dilansir Boldsky, Senin (30/7/2018).

1. Jeruk

Jeruk kaya vitamin C yang memiliki efek fantastis pada sistem peredaran darah, terutama kapiler kecil yang membawa darah dari arteri langsung ke sel. Vitamin C juga diperlukan untuk pembentukan kolagen. Sementara itu, makanan lain yang memiliki vitamin C yang sama adalah lemon, paprika, nanas, brokoli, dan stroberi.

2. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan sangat baik untuk meningkatkan sirkulasi darah, karena kaya akan magnesium dan L-arginine. Magnesium adalah mineral penting yang membantu arteri rileks. Nah, kandungan L-arginine, di sisi lain digunakan untuk memproduksi oksida nitrat, senyawa yang juga membantu arteri membesar.

3. Teh hijau

Rutin minum teh hijau akan merangsang fungsi tubuh Anda menjadi lebih baik. Sebabnya, teh hijau memperlebar pembuluh darah Anda, sehingga meningkatkan aliran darah. Teh hijau juga mengandung antioksidan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dengan sempurna.

4. Bawang putih

Bawang putih mampu menstimulasi aliran darah, karena mengandung sifat anti-inflamasi dan antimikroba. Fungsinya dapat menjaga proses pencernaan Anda dengan baik. Di samping itu, bawang putih juga mengandung senyawa organosulfur yang membantu tubuh untuk melawan infeksi dan membuang racun.

5. Buah bit

Buah bit kaya akan nitrat yang dikenal dapat meningkatkan sirkulasi darah. Nitrat tersebut akan diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh, yang membantu membuat arteri melebar. Anda harus mengonsumsinya setiap hari agar sistem peredaran darah lancar, sehingga tubuh tetap bugar.

(hel)