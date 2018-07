PAKAIAN dalam selalu dibutuhkan kaum hawa. Kamu harus pintar-pintar memilih bahan yang nyaman, serta model yang fashionable.

Meski tidak tampak dari luar, kamu harus memenuhi kebutuhan pakaian dalam dengan tepat. Tak cuma terkesan seksi dan feminim, tapi pakaian dalam yang kamu beli harus trendi.

Pakaian dalam yang dibutuhkan kaum hawa sangat bervariasi jenisnya. Mulai dari bra, lingerie, celana dalam, hingga thong yang seksi banget. Selain nyaman dipakai untuk menutupi area sensitif, pakaian dalam tersebut bikin kamu lebih percaya diri.

Nah, jangan sampai kamu salah membeli pakaian dalam tersebut supaya tetap terpakai. Head of Marketing and Fashion Director Matahari Departement Store Imelda Like akan membeberkan lebih lanjut. Berikut ulasannya, ditulis Okezone, Senin (30/7/2018).



Pilih sesuai kebutuhan

Banyak jenis pakaian dalam yang dijual di toko atau pusat perbelanjaan. Ketika membeli, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Tentu bahannya harus nyaman apalagi seperti kita yang tinggal di iklim tropis. Cuaca panas bikin kami gerah kalau lama-lama pakai pakaian dalam. Nah, secara estetika, pakaian dalam yang kamu beli juga harus terkesan seksi dan feminim ya, Ladies!

Pilih warna yang tidak norak

Imelda mengatakan, perempuan Indonesia suka dengan pakaian dalam yang warnanya natural dan klasik. Misalnya, warna nude, hitam, pink, atau putih. Paling tidak kamu punya koleksi warna pakaian dalam tersebut, supaya cocok dipakai dalam segala situasi. Misalnya di saat ingin tampil kasual, formal atau mengenakan pakaian dalam yang tidak mencolok saat malam hari.

Bahan pakaian dalam harus katun

Pakaian dalam umumnya dijual dengan bahan katun, satin atau microfiber. Kamu bisa memilih pakaian dalam berbahan katun karena menyerap keringat. Janganlah kamu membeli pakaian yang yang memicu alergi.

"Para wanita memilih produk bra atau panty harus nyaman. Jangan bikin gatal dan alergi. Dengan memakainproduk nyaman, pasti bikin kamu bebas bergerak," kata Imelda, di sela peluncuran Whiteberry Lingerie by Matahari Departement Store di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

 



Perawatannya mudah

Setiap merawat pakaian dalam tidak harus rumit cara mencucinya. Cukup cuci dengan tangan dan air dingin, kalau perlu jangan gunakan detergent. Hal ini Penting diingat agar pakaian dalam kesayanganmu tidak cepat rusak dan warnanya pudar.

