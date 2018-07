MENGAJAK anak bepergian ke luar negeri adalah tantangan tersendiri bagi orangtua. Terlebih bila anak tersebut masih balita dan orangtuanya masih tergolong orangtua baru. Belum adanya pengalaman mungkin akan membuat orangtua menjadi bingung dan timbul rasa khawatir.

Hal itulah yang tampaknya baru saja dialami oleh artis Sandra Dewi. Seperti yang diketahui, dirinya kini memiliki seorang anak yang baru berusia 7 bulan bernama Raphael Moeis. Kesibukan aktivitas di antara dirinya dan sang suami tak pelak membuat keduanya membutuhkan liburan untuk melepaskan penat. Jika dahulu mereka berdua bisa bepergian ke mana saja dengan leluasa, kini mereka harus memikirkan anak semata wayangnya ketika hendak diajak pergi.

Dalam akun Instagram pribadinya, artis yang menikah dengan Harvey Moeis pada 8 November 2016 itu membagikan pengalaman bepergiannya. "Ajak anak traveling naik pesawat, deg2an takut dia ga nyaman, kuping sakit, bosen, & kl nangis ga enak ama penumpang lainnya tap kl ga diajak susah ninggalinnya. .mama papanya butuh Iiburan jg & pgn dia biasa jg naik pesawat...," tulis Sandra seperti yang dikutip Okezone, Senin (30/7/2018).

Sekadar informasi, Sandra dan keluarganya baru-baru ini menghabiskan waktu bersama dengan liburan di Singapura. Sebenarnya ini bukan pertama kali perempuan berusia 34 tahun itu mengajak anaknya naik pesawat. Sebelumnya ia pernah mengajak Raphael ke Pulau Bali menggunakan transportasi udara itu tapi belum berjalan mulus karena sang anak menangis di perjalanan pulang lantaran merasa bosan.

Saat perjalanan ke Kota Singa kemarin, sang anak ternyata tidak rewel ketika di dalam pesawat. Hal ini membuat Sandra dan Harvey merasa sangat bahagia hingga berpelukan dan saling bertepuk tangan. Keduanya merasa berhasil karena sang anak tidak menangis sama sekali. Perempuan berambut panjang itu pun berbagi cerita tentang tingkah laku anaknya di pesawat.

"Pas berangkat, dia main sebelum take off, teruS krn lama take off, dia bosen &bt, terus pas boleh Lepas sabuk pengaman, saya berdiri gendong, dia tidur pulas, sampe landing pun yg berisik bgt dia ga bangun, 1.15 dipesawat selama perjalanan dia tidur, terus krn harus keluar pesawat saya bangunin. Halleluyah," tulis Sandra melalui Insta Story.

Demi membuat si buah hati merasa nyaman, Sandra rela menggendongnya tanpa bergerak. Alhasil posisi itu membuat kakinya menjadi kram. Namun di lain pihak dirinya juga merasa senang karena anaknya tertidur pulas. "Ga papa ga gerak 1,5 jam tp pemandangannya anak tidur dipelukan kita, lebih dr itu si mungkin ga kuat," tulisnya.

Tak sampai di situ, perjalanan pulang juga memiliki cerita tersendiri. Kali ini Raphael sempat tertidur ketika menunggu penerbangan. Namun saat take off, dia terbangun. "Seketika saya, suami, org tua saya liat2an. Jeng jeng hahaha liat2 & rada duh. . ternyata dia senyum, ketawa2 Iiatin pramugari senyum, terus main sama @enduthspears sepanjang perjalanan, di depan Loncat2, (yah apa aja deh asal jgn nangis). saya Iiatin berapa menit lg sampe ya? sampe landing ternyata dia anteng minta susu dan biskuit. Halleluyah," papar Sandra panjang lebar.

Meskipun terlihat hal kecil, namun nyatanya hal ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi Sandra. Tak bisa dipungkiri, ketika anak ikut menikmati perjalanan, orangtua mana pun pasti merasa senang. "Semoga next trip dgn seiring bertambanya umur @raphaelmoeis makin pinter yah. Saya sharing krn saya bahagia banget," ungkapnya.

"Good night semua, semoga semua jg bahagia kayak saya yah malam ini. Malam ini saya bilang ke @raphaelmoeis Pas sampe di rumah, Pak Boss, makasih atas kerjasamanya yah, Mami sayang Yafa yah. Itu aja saya bahagia titik," tutup Sandra dalam video terpisah juga.

