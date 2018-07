TARIAN “Keke Challenge” atau yang lebih dikenal dengan “In My Feelings Challenge”, merupakan tarian yang melompat dari mobil dan menari di samping mobil dengan diiringi lagu Drake yang berjudul In My Feelings selagi mobil terus bergerak.

Polisi di seluruh dunia memperingatkan orang-orang agar tidak melakukan “Keke Challenge”, setelah beberapa orang yang mencoba tarian viral ini mengalami kecelakaan.

Tarian inipun dianggap berbahaya, karena beberapa video tarian diupload ke internet memperlihatkan penari yang tak sadar menabrak tiang, tersandung bahkan terjatuh dari mobil hingga terluka. Salah satu video menunjukkan seorang perempuan yang dicuri tasnya saat melakukan tantangan tersebut dan yang lainnya menunjukkan seorang laki-laki yang tertabrak mobil saat sedang menari.

Okezone melansir dari laman TheGuardian, tantangan ini mulai ramai di Internet ketika comedian Shiggy memposting video dirinya melakukan tarian tersebut ke Instagram. Sejak video itu viral, ratusan orang telah mengikuti tantangan tersebut.

A post shared by Shoker🃏 (@theshiggyshow) on Jun 29, 2018 at 6:15pm PDT

Selebriti Will Smith, Ciara dan finalis Indonesian Idol Marion Jola tak ketinggalan mengikuti tantangan ini dan meng-upload video tarian tersebut meskipun mereka tidak ikut melompat dari mobil.

Polisi di berbagai belahan dunia termasuk India, Spanyol, Amerika Serikat, Malaysia dan Uni Emirat Arab memperingatkan bahwa tantangan ini berbahaya dan orang-orang yang mencoba akan di pidana.

Polisi di Spanyol pun telah memperingatkan pengendara untuk tidak melakukan tarian tersebut, apabila mereka melakukan itu akan akan dituntut jika tertangkap, pengendara Florida pun telah diperingatkan apabila melompat dari mobil yang sedang melaju dan menari disampingnya akan dikenakan denda sebesar USD1000 dolar dan kemungkinan akan dituduh melakukan tindakan kriminal.

