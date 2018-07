KESEKSIAN bintang porno memang sudah tak perlu diragukan lagi. Bahkan banyak dari mereka yang berhasil memikat pria karena penampilan fisiknya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Farrah Abraham. Saat ini dirinya menjadi bintang porno yang paling dikenal.

Melansir Daily Mail, Senin (30/7/2018), pesona Farrah telah membuat pemain sepakbola Perancis, Paul Pogba terpincut. Buktinya perempuan berusia 27 tahun itu diundang dalam acara perayaan kemenangan Perancis atas Kroasia pada Piala Dunia beberapa waktu lalu. Perayaan ini tergolong besar dan berisi tari-tarian.

Ketika menghadiri perayaan yang digelar di sebuah rumah yang menakjubkan di Hollywood Hills itu, Farrah mengenakan pakaian yang tergolong seksi berwarna merah. Pakaian dengan model jaring itu memperlihatkan belahan dada mantan bintang Teen Mom itu dan bra putih yang dikenakannya. Tak hanya itu, dirinya juga mengenaka hotpants berwarna hitam yang ketat.

Dalam perayaan itu, bukan hanya Farrah yang terlihat. Banyak pula gadis muda yang berpenampilan seksi. Kebanyakan dari mereka mengenakan bikini. Hal itu tidaklah mengherankan mengingat pesta diadakan di kolam renang. Para tamu terlihat bermain dengan bebek karet raksasa di kolam renang dan replika piala kemenangan.

Selain bercengkerama, mereka terlihat menikmati pesta yang disertai dengan hentakan musik dari seorang DJ. Kebanyakan musik yang dimainkan adalah musik rap Perancis dan lagu Queen's 'We are the Champions.' Dekorasi balon berwarna bendera tricolor Perancis dan balon perak yang menghiasi halaman rumah itu semakin menyemarakkan suasana pesta.

Di pesta itu terlihat rekan setim Pogba, Adil Rami, Samuel Umtiti dari Barcelona, ​​Steven Nzonzi dari Sevilla, dan Real Sociedad Adnan Januzaj.

