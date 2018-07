MEMILIKI anggota keluarga yang sakit cenderung akan membuat anggota keluarga lainnya menjadi lebih peduli dengan kesehatan diri mereka sendiri. Apakah Anda setuju dengan hal ini?

Nyantanya, sebuah penelitian baru menunjukkan, ketika seseorang didiag nosis menderita diabetes, anggota keluarga lainnya lebih cenderung sadar dan akhirnya mengadopsi perubahan gaya hidup sehat.

Pene litian tersebut menemu kan bahwa pasangan suami istri yang salah satunya baru didiagnosis diabetes, 50% lebih mungkin untuk meng - hadiri kelas atau men cari tahu bagaimana mengelola berat badan dan 25% lebih mung kin mendapatkan pengobatan untuk membantu berhenti merokok. Mereka juga sedikit lebih mungkin untuk memeriksa gula darah, tekanan darah dan koles terol, diet sehingga men - dapatkan berat badan ideal dan men da pat kan suntikan flu daripada pasang an nya tidak menderita diabetes.

“Kami ingin tahu apakah diag nosis diabetes memengaruhi orang lain dalam ru mah tang ga sesegera mung kin sete - lah adanya diag no sis. Ketika satu orang dalam ke luarga menderita diabetes, itu sedikit menakutkan. Tetapi, itu juga merupakan peluang nyata un - tuk membantu mereka me - ngu rangi risiko komplikasi dan mung kin ini saat yang tepat untuk mem bantu orang sekitar yang juga ber ada dalam lingkungan rumah,” kata penulis utama studi tersebut, yang juga ilmu wan peneliti di Kaiser Per manente Northern California di Oakland, Ameri - ka, Julie Schmittdiel, dilansir laman WebMD. Menurutnya, para dokter dan pelayanan kesehatan juga harus membantu anggota keluarga memanfaatkan kesem patan ini untuk mem - buat perubahan nyata dan terus-menerus.

Julie menu - tur kan, diabetes saat ini me - me nga ruhi 29 juta orang di Amerika Seri kat, di mana sebagian besar nya menderita diabetes tipe 2, suatu kondisi yang terkait berat badan ber - lebih dan gaya hidup yang tidak aktif. “Salah satu pilar mana je - men diabetes tipe 2 adalah per ubahan gaya hidup sehat, sering kali juga dengan obatobatan. Penderita diabetes tipe 2 didorong untuk mening - katkan pola makan, ting kat aktivitas fisik, dan jika mereka merokok, sebaiknya berhenti,” ucap Julie. Julie dan timnya juga men - catat bah wa anak dari orangorang dengan diabetes tipe 2 juga mung kin mengalami pe - ning kat an risiko penyakit pa - da saat dewasa yang dise bab - kan faktor genetika dan ke - biasaan gaya hidup bersama.

Studi ini mengamati hampir 181.000 pasangan dalam rencana kesehatan Northern Califor nia Kaiser Permanente. Para peneliti membandingkan pasangan dengan diagnosis dia be tes baru dengan pasangan yang tidak menderita diabetes. Studi ini tidak menyelidiki alasan mengapa diagnosis dia - betes pada satu pasangan da - pat menyebabkan per ubah an peri laku sehat pada pa sang an yang lain. Namun, Julie ber - teori bah wa paparan pen didik - an dia be tes, perubahan gaya hidup, dan pengelolaan berat badan m e miliki efek positif pada pa sangan. “Ada nya diag - no sis diabetes bisa menjadi pang gilan dan menyadarkan para pa sangan suami istri agar lebih men jalani gaya hidup sehat,” ung kap Julie.

Koordinator program un - tuk Institut Diabetes di Lenox Hill Hospital di New York City, Dr Gerald Bernstein, menam - bah kan, penelitian yang di - laku kan Julie beserta timnya memiliki data yang sangat pen ting kare na temuan ini harus menjadi dasar pendi dik - an dan mana je men diabetes ketika seseorang didiagnosis. Dia juga sepakat bahwa dengan membuat perubahan yang sehat, pasangan tanpa dia betes dapat menunda diag - nosis diabetes mereka sendiri.

“Saya mencatat bahwa per - ubah an perilaku yang sehat ke mungkinan akan bermanfaat bagi seluruh keluarga. Be - gitu memulai perubahan peri - laku dengan gaya hidup sehat, Anda juga akan melindungi anak-anak dari diabetes pada masa depan,” ucap dr Gerald.

(ndr)