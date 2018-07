HATI merupakan salah satu organ penting bagi tubuh manusia karena hati berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan racun yang ada di tubuh seseorang. transplantasi hati bisa menjadi pilihan terakhir bagi seseorang yang memiliki penyakit hati akut atau kritis.

Transplantasi hati atau yang disebut dengan Hepatic Transplant dapat menyelamatkan hidup seseorang ketika organ hati sudah tidak berfungsi lagi. Operasi pengangkatan hati ini akan digantikan dengan hati pendonor yang sehat. Donor hati bisa datang dari pendonor yang masih hidup atau pendonor yang sudah meninggal dan memiliki hati yang sehat. Dilansir Okezone dari HealthLine.com, inilah 5 fakta tentang transplantasi hati yang harus kamu ketahui:

1. Tingkat kelangsungan hidup

Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Society of Transplant Surgeons pada tahun 2016, seseorang yang telah melakukan transplantasi hati memiliki kesempatan hidup 89% setelah satu tahun dan 75% setelah lima tahun. Tak jarang operasi transplantasi gagal dan penyakit tersebut datang kembali.

2. Mengapa transplantasi harus dilakukan?

Transplantasi hati dapat menjadi pilihan untuk penyakit hati stadium akhir yang penyebarannya sangat cepat. Seseorang dengan kondisi ini seperti tidak akan bertahan lama tanpa transplantasi. Dokter akan menyarankan transplantasi hati apabila perawatan yang telah diberikan dirasa tidak cukup untuk membuat orang tersebut tetap hidup.

Sebelum operasi dilakukan, dokter akan mempertimbangkan beberapa hal seperti tingkat keparahan kondisi Anda, riwayat Tuberculosis / TBC dan infeksi kronis seperti HIV, tes serta kesehatan jasmani dan rohani Anda.

3. Daftar tunggu

Pada awal 2015, ada 14.000 orang di Amerika Serikat yang masih menunggu transplantasi hati. Penempatan urutan ini berdasarkan dengan nilai Model of Stage Liver Disease (MELD) atau yang disebut MELD score. Score yang paling tinggi akan ditempatkan di urutan paling atas daftar tunggu. MELD score ini berdasarkan tes darah yang dilakukan seperti :

- mengukur tingkat kreatin yang menunjukkan apakah ginjal Anda berfungsi dengan baik.

- mengukur seberapa baik hati Anda dalam memproduksi protein pembekuan darah

4. Masa pemulihan

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Deases, Anda akan tinggal di rumah sakit selama tiga minggu setelah operasi transplantasi. Selama di rumah sakit, dokter akan mengevaluasi keberhasilan operasi Anda. Butuh lebih dari satu tahun untuk pulih kembali. Pastikan dokter mengetahui keadaan mental dan fisik Anda sebelum dipulangkan ke rumah.

5. Resiko dan Komplikasi dari Transplantasi Hati

Risiko terbesar dari operasi ini adalah ketika tubuh anda menolak hati baru. Transplantasi hati ini akan menyebabkan infeksi dan komplikasi seperti pendarahan, kerusakan empedu dan pembekuan darah.

(hel)