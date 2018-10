LADY Gaga kembali menjadi sorotan publik. Gaya berbusananya dianggap mampu menyihir semua orang tanpa bisa memalingkan wajah.

Masih ingat bagaimana Gaga datang ke Venice Fil Festival 2018? Dia datang dengan mengenakan gaun merah muda yang super menarik dan drama "like a queen" saat dia turun dari mobil pun tak ketinggalan jadi perbincangan hangat.

Nah, sekarang, bukan lagi masalah drama kecil di Venice Fil Festival 2018, tapi Gaga nampak berani dan super seksi dengan pakaian hitam yang dia kenakan saat keluar dari salah satu pub di London, Inggris.

Bagaimana tidak, paparazi yang berjaga di sana menangkap tampilan yang sangat berani dan tak biasa dari Gaga. Dia secara tidak sengaja mengumbar sebagian Miss V yang terlihat kamera.

Penampakan itu bisa terlihat saat Gaga berjalan dan dari visual tersebut bisa terlihat dari sisi samping kirinya.

Busananya kala itu pun sangat strong. Di mana Gaga mengenakan outfit berbahan kulit dengan ikat pinggang super besar berwarna senada. Statement di bahunya menjadi daya tarik tersendiri dari tampilannya ini.

Nah, pada suatu momen, Gaga nampak ingin berjalan dengan menyeka sebagian baju bagian depan agar pergerakannya bebas. Maksud hati demikian, juru kamera malah menangkap sebagian organ intim penyanyi yang sebentar lagi merilis film "A Star is Born" tersebut.

Hal ini langsung menjadi perbincangan di media sosial. Akun Twitter @enigmadeluxe membagikan ulang foto Gaga yang menampilkan sebagian Miss V-nya itu. Dalam captionnya, dia menuliskan, "You can see her (cat) lmaooooo,".

Pemilik akun tersebut juga menambahkan caption di bawahnya berupa, "She's showing her pussy for controversy before A Star is Born is out ugh her mind!!!"

Bagaimana menurut Anda?

(ren)