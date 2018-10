TANGGAL gajian telah tiba, pastinya kamu ingin membeli aneka kebutuhan penting seperti pakaian hingga tiket liburan. Catat ya, di Jakarta pekan ini banyak banget event seru yang harus didatangi. Apa saja itu?

Jelang akhir tahun, memang banyak event menarik yang dinantikan kalangan anak-anak milenial. Nah, jangan boros menghabiskan uang belanja ke mal, tapi ada baiknya intip aneka event menarik.

Tak sekedar belanja saja, kamu bisa juga menambah pengetahuan dan icip-icip kuliner. Kira-kira event seperti itu ada di mana saja ya? Dirangkum Okezone, Senin (1/10/2018), berikut ulasannya lebih lanjut.

BACA JUGA:

Di Negara Ini, Kamu Bisa Tahu Perempuan yang Masih Perawan Hanya dengan Lihat Gaya Rambutnya!

Bekasi Clothing Expo 2018

Anak Bekasi dan sekitarnya, kamu bakal dimanjakan oleh event clothing termegah yang mungkin belum pernah ada sebelumnya nih. Mulai tanggal 3-7 Oktober 2018, kamu wajib datang ke Summarecon Mall Bekasi. Ada event Bekasi Clothing Expo 2018 yang seru. CEO Lian Mipro Ucok Nasution, mengatakan, dalam acara tersebut pengunjung tidak cuma asyik belanja pakaian favorit. Tetapi kamu bisa sekaligus kulineran dengan aneka hidangam makanan yang nampol.

"Ada 150 clothing brand yang ikut berpartisipasi, serta ada kuliner murah mulai dari Rp5 ribuan yang akan memanjakan lidah para pengunjung," ujarnya lewat keterangan yang diterima Okezone.

Adapun merek fesyen kekinian yang bergabung antara lain HEYHOESOTH, PREMIUM, DOUBLE K, QYUTE, Maggot, Maneuver, 17seven, Bloods, Jackarmy, Skymo, Dhoc, Maryjeans, Moxie, Blanker, Unforgiven, 40daysouth, Good bye ex, Erigo, Bobiesjeans, Demonic, Jackhammer, Rotten, Matchbook, Winebeer, Babyrock, hingga Racun Cinta,

Untuk tenant kulinernya mulai dari Somay Lampung, Soto Legend, Nasi Gudeg, Nasi Goreng Mantab, Bakmi Holy, Lontong Padang, Kebab, hingga Nasi Goreng Seafood Abu Fatimah. Dijamin puas dan kenyang!

Garuda Travel Fair (GATF) 2018

Jelang akhir tahun, maskapai bintang lima di Tanah Air itu mengadakan travel fair. Acara dihelat tanggal 5-7 Oktober 2018 di JCC Senayan. Banyak tawaran diskon membeli tiket pesawat hingga paket tur ke berbagai destinasi berkelas.

Kamu pastinya menantikan event seru satu ini kan, karena diskonnya lumayan banget. Kamu bisa terbang hemat hingga 80%. Ada tiket penerbangan internasional mulai Rp900 ribuan, Sydney mulai Rp4,5 jutaan, Shanghai Rp2,8 jutaan dan Hong Kong mulai Rp2,2 jutaan. Wow!

BACA JUGA:

Karena Pakaian Ini, Miss V Lady Gaga Nongol

Pekan Raya Indonesia 2018

Satu lagi event menarik pekan ini yang tak boleh dilewatkan. Ya, Pekan Raya Indonesia 2018 punya aneka macam tenant mulai dari kebutuhan fesyen, perlengkapan rumah tangga, aneka kuliner dan beberapa produk lainnya.

Acara tahunan ini selalu sukses dihelat di ICE BSD City. Tenant yang ikut dalam acara termasuk Ace Hardware, Informa, MAP Brand, Wakai, Little Thing She Needs, Loacker, Keds, hingga beberapa merek kebutuhan fesyen lainnya. Jika kamu penasaran berburu barang dengan banyak diskon, masih ada kesempatan datang mulai 27 September 2018-7 Oktober 2018.

(dno)