SETIAP makhluk hidup sudah semestinya saling menolong. Terlebih manusia yang diberikan akal pikiran. Siapa yang ditolong pun tidak bisa pilih kasih.

Jika memang ada kesempatan untuk membantu, apalagi bicara soal nyawa, sudah kewajiban kita untuk bisa membantu. Sama seperti yang dilakukan tentara satu ini.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @dodo, terlihat di sana seorang prajurit sedang mengupayakan seekor anak anjing untuk bisa kembali bernapas. Dia mencoba membuka kembali saluran pernapasan si anjing yang ditutupi air.

Proses penyelamatannya cukup lama. Si tentara dengan sabar dan penuh keyakinan, terus mengupayakan si anak anjing yang baru berusia dua hari itu bisa kembali bernapas.

Upaya yang dia lakukan adalah menekan-nekan dada dan bagian perut anak anjing. Sambil sedikit mengayun badan si anak anjing yang masih kecil, dia pun berteriak "Bangun... Bangun... Ayo bangun...".

When this soldier found a tiny puppy who wasn’t breathing, he knew exactly how to save his life. He ended up adopting the puppy — and gave him the most fitting name 🐶💕 pic.twitter.com/SQa85T05AO— The Dodo (@dodo) September 30, 2018