Ternyata kopi luwak bisa terbakar apabila terkena api, jika penasaran silahkan di coba. Dalam video ini seseorang menguji dengan merk kopi lain dan ternyata kopi lain tersebut tidak terbakar, dan pertanyaan nya adalah mengandung senyawa apakah dalam kopi luwak tersebut dan apakah berbahaya? Tulis dalam komentar jika kamu tahu jawabannya