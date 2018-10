PERNAHKAN pasangan Anda menolak ketika Anda mengajaknya untuk berhubungan ketika malam hari? Jika pasangan Anda jarang dalam mood yang baik untuk melakukan seks dengan Anda, mungkin ada sesuatu yang sedang dia pikirkan atau sesuatu yang dia harapkan, yang tidak Anda ketahui. Mengajaknya berbicara dan mendiskusikan hal tersebut merupakan hal yang paling baik untuk dilakukan.

Namun, mungkin terkadang pasangan Anda justru enggan untuk memberi tahukan kepada Anda apa yang sedang dia pikirkan sehingga tidak memiliki mood untuk melakukan seks dengan Anda. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab pasangan Anda tidak ingin melakukan seks, seperti yang telah dilansir Okezone dari ReadersDigest, Selasa (2/10/2018).

Keuangan

Seringkali, masalah keuangan memang menjadi penyebab utama dari perpisahan. Jadi, tidak mengherankan, masalah keuangan juga dapat menjadi penyebab suasana menjadi tidak lagi harmonis. “Stres karena keuangan yang tidak tertangani dalam suatu hubungan dapat menyebabkan perasaan negatif terhadap pasangan Anda seperti ketakutan dan kecemasan, kepercayaan yang rusak, gejala depresi dan kurangnya hasrat seksual,” kata Crystal Hollenbeck, EdD, konselor kesehatan mental.

Untuk menangani hal ini, Anda perlu berdiskusi dengan pasangan untuk menggabungkan keuangan dan membuat anggaran dengan tujuan keuangan akan meningkatkan kedekatan, kepercayaan, dan keamanan dalam hubungan Anda berdua.

Perubahan berat badan

Penambahan atau penurunan berat badan dapat membuat beberapa pasangan kehilangan minat dalam seks. Seorang psikolog dan terapis seks di Hoag of Her Center for Wellness di Newport Beach and Irvine, California, Stephanie Buehler, MPW, PsyD, menjelaskan, “Pasangan mungkin merasa perubahan tubuh adalah ancaman karena membuat jadi terlihat tidak menarik,”

Karena hal ini, ia menyarankan untuk belajar menerima pasangan bagaimana pun dirinya. Fokuslah terhadap sisi lain dari pasangan Anda yang dianggap menarik dan jangan memintanya untuk mengubah bentuk tubuhnya.

Banyak yang harus dikerjakan

Bagi Anda yang sudah berumah tangga dan tidak memiliki asisten rumah tangga untuk membereskan rumah, tentu Anda akan sedikit kewalahan dan banyak yang harus dilakukan seperti mencuci baju, mengepel rumah, memasak, dan lain-lain.

Jika terlalu banyak kegiatan yang harus dikerjakan, hal ini juga mungkin menjadi alasan turunnya minat untuk melakukan seks. Bantulah pasangan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilakukan, hal ini akan cukup membantu untuk meningkatkan moodnya untuk melakukan seks.

Tidak terhubung

Jika Anda dan pasangan tidak memiliki waktu untuk saling berkomunikasi agar terhubung kembali, mungkin hal ini akan mengakibatkan Anda atau pasangan merasa terputus secara emosional. Untuk mengatasi masalah ini, mendekatlah kembali dengan pasangan Anda dan bangun komunikasi yang baik dengannya. Dengan begitu, Anda dan pasangan akan merasa terhubung kembali dan dengan demikian lebih cenderung ingin melakukan hubungan seks.

Merasa tidak dihargai

Jika pasangan Anda merasa seolah-olah Anda tidak menghargai dirinya, terlepas dari apa yang sudah dia lakukan untuk Anda, ini mungkin akan menghilangkan mood pasangan Anda untuk berhubungan seks. Jika hal ini terjadi dalam hubungan Anda, carilah momen yang tepat dan bicarakan dengan pasangan Anda betapa Anda mencintainya dan menghargai semua yang ia lakukan.

