ADA ungkapan yang menyebutkan, sebenarnya tidak ada sesuatu yang original benar-benar otentik di dunia ini. Mungkin ungkapan di atas yang pas untuk menggambar situasi yang sedang terjadi antara seorang perancang mode Edda Gimnes dengan rumah mode terkenal asal Italia, Moschino.

Sebagaimana diwarta Dailymail, Selasa (2/10/2018), desainer baru bernama Edda Gimnes menuduh Moschino telah menggunakan ide rancangannya sebagai inspirasi untuk koleksi Moschino yang teranyar di Milan Fashion Week baru-baru ini. Lebih lanjut Edda menyebutkan, Moschino menggunakan gambaran besar hasil ide kreatifnya tersebut satu bulan setelah memperlihatkan hasil rancangannya kepada salah satu karyawan dari Moschino.

Edda, yang berbasis di London diketahui berbagi sejumlah foto dari karyanya bersama dengan gambar dari pagelaran busana Spring / Summer 2019 Moschino di di Milan, yang secara tampilan visual memang tampak menunjukkan kesamaan antara penampilan. Edda mengklaim, sebelumnya ia sendiri pernah melakukan rapat bersama salah satu pegawai Moschino pada bulan November, di mana dalam rapat tersebut ia menunjukkan semua hasil karya rancangannya, termasuk di antaranya ide dan sketchbooks asli miliknya.

Melihat rancangan koleksi yang dipentaskan rumah mode Italia tersebut kurang lebih serupa dengan ide rancangannya, perempuan lulusan London College of Fashion ini menyebutkan ia menyakini bahwa Moschino tidak diragukan lagi telah menggunakan' koleksi Musim Semi/Musim Panas 2016 dan 2017 dirinya sebagai inspirasi tanpa memberikan kredit apa pun kepada dirinya.

Sementara itu, pihak rumah mode Moschino sendiri dikatakan telah membantah tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa trompe-l’œil, teknik yang digunakan oleh para perancang untuk menciptakan ilusi optik pada koleksi rancangan ini pada dasarnya telah menjadi motif lama yang tertanam dalam DNA desain keluaran Moschino.

Sementara itu, sang desainer kreatif, Jeremy Scott diketahui lebih lanjut juga telah merespon perihal persoalan ini. Jeremy menuliskan melalui fitur Instastory di laman akun Instagram miliknya, mengatakan biasanya ia akan tidak peduli terhadap pertanyaan soal inspirasi dirinya dalam mendesain. Namun untuk kali ini ia merasa harus membela dirinya sendiri untuk melawan tuduhan tidak benar tentang dirinya.

"Normally I do not address gossip or questions about my inspirations, but I feel I need to defend myself against untrue accusations regarding my latest Moschino collection," tulis Jeremy sembari membagikan beberap foto dari koleksi Moschnino sebelumnya, yang disebutkan menjadi akar dari inspirasi desain koleksi yang terbaru.

Disebutkan, sebagai seorang desainer kreatif, Jeremy sendiri berusaha untuk terus memberikan penghormatan kepada Franco Moschino dan terinspirasi oleh konseptualisasi ide-ide dalam "bentuk yang tidak lengkap" mulai dari proses sketsa dan desain hingga penjahitan, penjepit, dan baut dari pilihan kain yang dibungkus pada bentuk model. Koleksi rancangan yang hadir di panggung runway Milan Fashion Week kemarin, dikatakan sebagai surat cinta Jeremy untuk fesyen dan itu adalah keinginan Jeremy beserta rumah mode Moschino dengan harapan bisa mengilhami para generasi masa depan untuk mewarnai dunia dengan impian mereka.

(rzy)