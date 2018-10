SEBUAH video beredar di media sosial Instagram bikin baper netizen. Video tersebut memperlihatkan aksi seekor anjing dengan seorang anak kecil laki-laki yang sedang merebahkan tubuh bersama.

Awalnya, seekor anjing jenis golden retriever sedang asyik tiduran di lantai dengn posisi miring ke sisi kiri. Tiba-tiba pada detik selanjutnya dalam video seeorang bocah menghampirinya.

Bocah tersebut langsung mengangkat kaki bagian depan anjingnya, sehingga kini ia dalam dekapan anjing tersebut. Anjing berwarna putih kekuningan itu menerima saja. Tak lama kemudian, si bocah memejamkan mata, tapi karena anjingnya tidak berkutik atau merespons apa pun, si bocah malah melakukan hal yang menggemaskan.

Dia kembali membuka matanya melihat ke atas, ke arah wajah anjingnya, lalu mengusili dengan mengusap-usap wajah anjing yang tidak diketahui namanya ini dengan jari telunjuk. Wajahnya nampak tenang dan innocent, padahal ia tanpa dia sadari tingkahnya itu mengganggu istirahat anjing, tapi anjingnya pun sama sekali tidak keberatan.

Video yang diberi caption How your girl acts when she sees you peacefully sleeping oleh akun Wake up and Make up ini pun, lantas menghebohkan netizen dari seluruh penjuru dunia. Sejak diunggah pada beberapa jam yang lalu video usil si bocah langsung ditonton sampai sekira lebih dari 840 ribu kali tayangan.

Selain itu, para netizen yang baper bersama pasangannya pun turut mengekspresikan perasaannya dalam kolom komentar. Sebagian besar dari mereka menyebutkan akun pasangannya dan membeberkan jika pasangannya bertingkah mirip dengan anak kecil itu ketika pria-nya sedang tertidur pulas.

Sementara yang lainnya tertawa sambil menyebutkan akun Instagram pasangannya. Namun, tidak sedikit pula perempuan yang mengaku dirinya sering bertingkah mirip dengan si bocah laki-laki tersebut, mereka menuliskan, "This is so me! Sorry not sorry," tulis salah satu akun dalam kolom komentar yang berisi ribuan itu.

(ndr)