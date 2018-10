SEBAGIAN masyarakat di dunia memutuskan untuk melawan arus dengan menjadi seorang vegetarian. Mereka rela untuk tidak mengonsumsi daging agar memiliki tubuh yang lebih sehat. Bahkan sebagian orang percaya dengan menjadi vegetarian maka seseorang akan bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan yang no vegetarian.

Namun, apakah hal ini benar? Sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui umur manusia. Tapi, pernyataan yang mengatakan menjadi vegetarian lebih menyehatkan dibanding non vegetarian, bisa saja benar. Pasalnya, sayuran memiliki kandungan vitamin dan zat-zat yang ramah untuk kesehatan tubuh.

So, untuk menjawab rasa penasaran kalian, Okezone akan memberikan lima alasan mengapa vegetarian lebih sehat dibandingkan dengan orang yang non vegetarian sebagaimana dikutip dari Times of India, Selasa (2/10/2018).

Menu vegetarian lebih seimbang

Makanan non-vegetarian kaya akan protein, omega 3 dan lemak, tetapi apakah itu menggantikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Jawabannya adalah tidak. Selain protein, lemak dan omega 3, tubuh manusia membutuhkan banyak nutrisi lain.

Makanan nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan dan sayuran mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Mengikuti pola makan vegetarian yang seimbang dapat membantu Anda mendapatkan semua yang diperlukan oleh tubuh.

Menu vegetarian mengurangi risiko penyakit jantung

Diet vegetarian adalah diet seimbang, yang kaya serat, mineral, vitamin dan rendah lemak jenuh (berbahaya untuk tubuh). Karena rendah lemak jenuh, menu vegetarian mampu menjaga tekanan darah dan kolesterol terkontrol. Mengonsumsi makanan semacam itu untuk waktu yang lama dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Diet rendah sodium dan lemak dan kaya serat dan potasium dapat membantu menurunkan risiko CVD.

Membuat Anda tetap ramping

Menurut para ahli dan studi, manusia vegetarian ternyata lebih ramping dibandingkan dengan non-vegetarian. Tidak hanya itu, vegetarian juga memiliki BMI yang lebih sehat, tekanan darah terkontrol, dan kolesterol rendah. Mempertahankan berat badan dalam jangka panjang lebih mudah jika Anda melakukan diet vegetarian.

Vegetarian mampu hidup lebih lama

Masalah yang terjadi dari konsumsi lemak jenuh (ditemukan dalam makanan non-vegetarian) seperti tekanan darah tinggi, peningkatan kolesterol dan obesitas meningkatkan risiko kematian dini pada non-vegetarian. Untuk lebih spesifik, risiko kematian akibat penyakit jantung lebih sedikit pada orang vegetarian dibandingkan dengan non-vegetarian.

Memiliki pencernaan yang lebih baik

Diet vegetarian kaya serat akan meningkatkan sistem pencernaan Anda. Risiko masalah pencernaan lebih banyak pada orang yang mengonsumsi makanan non-vegetarian, yang memiliki lebih sedikit serat. Biji-bijian, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan semuanya kaya serat makanan, yang menjaga pencernaan Anda tetap sehat.

Intinya tidak semua vegetarian sehat. Itu semua tergantung pada gaya hidup Anda sendiri. Jika mereka tidak makan daging tetapi mengonsumsi keju tinggi lemak, makanan sampah dan tidak melakukan aktivitas fisik, mereka tidak akan memiliki kesehatan yang lebih baik.

