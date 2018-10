MAKASSAR – Makassar International Eight Festival (F8) bakal kembali pada 10-14 Oktober 2018. Kali ini Pantai Losari yang legendaris dipilih menjadi pusat festival.

Di sana pengunjung akan disuguhkan dengan kegiatan yang menghibur seputar fashion, film, food & fruit, folk, flora & fauna, fine arts, fusion music, serta fiction writers & font.

“Ini acara yang menarik, super lengkap. Acara yang akan menyajikan berbagai macam kegiatan dalam satu rangkaian acara. Ada film, fashion, kuliner, musik, dan masih banyak lagi,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, Minggu 30 September 2018.

Pelaksanaan F8 2018 merupakan untuk yang ketiga kalinya. Event ini pertama kali dihelat pada 2016 dan dalam setiap perhelatan Festival Eight selalu dipadati pengunjung.

“Tahun ini Makassar International Eight Festival & Forum (MIEFF) 2018 akan menggabungkan semua kreativitas Makassar. Kreativitas yang berakar kuat dalam budaya dan tradisi. Hal ini yang membuat festival berskala internasional,” papar Menteri asal Banyuwangi itu.

Eight Festival telah melalui tahapan kurasi. Konsep yang dihasilkan sangat luar biasa, festival itu mencakup keragaman budaya, disajikan pada panggung spektakuler dengan latar belakang alam yang menakjubkan. Peserta mancanegara akan memeriahkan kegiatan ini.

“Festival Eight turut dihandalkan Makassar untuk mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar. Oleh karena itu sajian yang ditampilkan dalam festival ini melalui kurasi yang matang,” paparnya.

Eight Festival akan memadukan unsur budaya dan modern. Salah satunya melalui sub event Fashion Section. Di sub event ini, akan akan ditampilkan Seni Lontara, Seni Batik Parang, Sunset Catwalk, dan Exotic Urban (saat tradisional bertemu modern).

“Sajiannya akan sangat luar biasa. Perpaduan budaya lokal dan modern selalu mampu menarik minat wisatawan mancanegara. Ini juga yang akan disajikan dalam Festival Eight, selain tentunya banyak kegiatan lain,” tuturnya.

Sub event lain yang tidak bisa dilewatkan begitu saja adalah kuliner. Tepatnya pada event Food & Fruit Section. Sejumlah makanan khas Makassar akan disajikan, yang menarik adalah beragam tema yang diangkat di kegiatan ini. Ada Phinisi Dining Experience, Waterfront Cafes, Traditional Food Vaganza, Seaside marketplace, dan Waterfront Food Festival.

Ketua Tim Calendar of Event 2018 Kementerian Pariwisata, Esthy Reko Astuty menjelaskan, pelaksanaan Festival Eight tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin.

“Tahun lalu, pelaksanaan festival ini sangat sukses. Menampilkan 10 ikon kuliner, 100 peserta kota dunia, 1.000 pertunjukan musik, 10.000 atraksi budaya, 100.000 pagelaran seni dan pertunjukan, dengan target 1 juta pengunjung. Tahun ini harus lebih baik lagi,” harapnya.

