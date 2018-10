HAL yang mungkin mau dilakukan beberapa vegan adalah menghilangkan unsur hewani dalam kehidupan. Urusan makanan mungkin Anda sudah bisa mengatasinya, tapi bagaimana dengan item fashion yang Anda kenakan?

Jika itu merupakan mimpi terbesar Anda untuk menghentikan penggunaan atribut hewani, maka Anda wajib memiliki sendal yang satu ini. Adalah "lettuce slide" karya dari designer Mats Rombaut. Dengan brand bernama "Rombaut" dia berhasil menciptakan sendal paling aneh sepanjang musim gugur ini.

Bagaimana tidak, sendal ini mengombinasikan sayuran sebagai aksesori yang ditambahkan langsung ke item fashion. Pada sendal ini, sayuran terlihat ada di bagian atap kaki. Secara kasat mata, sebetulnya sendal slide ini berkonsep seperti sendsl olahraga lainnya, tapi sayuran itu yang kemudian membuat berbeda.

Kemudian, dikutip Okezone dari New York Post, hal lain yang unik dari sendal ini adalah "turnip heel, a sliced-carrot ankle strap and an orange as a platform" yang mana menurut Vogue, hal ini yang kemudian membuat sendal ini dikatakan cukup aneh.

Untuk keanehan tersebut, Rombaut membandrol harga sepasang sendal ini seharga USD122 atau sekira Rp1,9 juta. Harga yang sebetulnya sangat mahal untuk ukuran sendal dengan aksen sayuran di luarnya. Bukan begitu?

Dalam keterangannya, Vogue juga menjelaskan bahwa sendal ini bukan sekadar item fashion, tapi lebih kepada benda seni yang kemudian bisa digunakan sebagai atribut pakaian. Hal tersebut tentunya menyelamatkan makna dari sendal aneh ini sendiri.

Meski pun aneh, Model Bella Hadid pernah memberikan statement kepada Vogue dan di sana Bella mengaku ingin memilikinya. "Saya selalu menganggap hal semacam ini nyata dan tidak ada salahnya untuk bisa memakainya," terangnya.

Jika Anda tertarik memilikinya, Anda bisa membeli sendal ini di website resmi mereka. Sedikit info, Rombaut hanya menyediakan 50 pasang sendal. Nah, kalau memang Anda kehabisan, jangan khawatir, sendal ini tersedia di Paris Fashion Week. Bahkan di event fashion tersebut, tersedia sendal dengan aksesori lainnya, yaitu kubis ungu.

