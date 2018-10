TAGAR #RaisaMeetSutopo semakin viral. Bahkan Sutopo nampaknya semakin deg-degan bakalan bertemu dengan Raisa. Malahan dia khawatir "Terjebak Nostalgia karena penyanyi tersebut telah dianggapnya sebagai "Mantan Terindah".

Kepala Badan Pusat Data Informasi dan Humas BNPB malah tidak tahu kalau kabar keinginannya bertemu dengan Yaya, sapaan akrab Raisa, itu bisa jadi trending topic. Padahal Raisa telah dianggap menjadi "Mantan Terindah" semenjak menikah.

"Masya Allah, saya tidak tahu kalau #RaisaMeetSutopo di medsos sampai trending topic. Padahal saya menganggapnya sebagai "Mantan Terindah" haha.. @raisa6690," begitu isi cuitannya di akun Twitter pribadinya.

Tak cuma menganggap sebagai "Mantan Terindah", Raisa juga dianggap sosok yang inspiratif oleh Sutopo. Memang perempuan yang kini jatuh di pelukan Hamish Daud itu bisa memberi semangat, terlebih dia harus menjalankan terapi penyembuhan kanker paru stadium 4B.

"Raisa adalah inspiratif." tambah Sutopo.

Kemarin Raisa pun akhirnya membalas cuitan Sutopo. Jelas sekali hal itu bisa membuat pria asal Boyolali itu senang bukan kepalang.

"Hari ini Twitter-ku ramai dengan #RaisaMeetSutopo, dan membaca semua cerita di tweet teman-teman. Bikin aku rasanya sudah kenal delay dengan Pak Sutopo yang disayang banyak orang. Semangat dan terus menginspirasi ya, Pak @Sutopo_PN," begitu isi balasan cuitan Raisa.

Setelah perempuan kelahiran 6 Juni 1990 itu sudah membalas cuitan bijaknya, jadilah Sutopo semakin gugup jika benar bertemu Raisa nanti. Semoga cepat bertemu ya, Pak!

"Jika bertemu nanti saya malah bisa "Terjebak Nostalgia". Bisa "Serba Salah". Malah sampai "Jatuh Hati"," imbuh dia.

Terlebih, Netizen memang sangat peduli ingin mewujudkan impian Sutopo agar bisa bertemu dengan penyanyi 28 tahun itu. Mereka berharap supaya Raisa mau menemui Sutopo, tepat di hari ulang tahunnya ke-49 tanggal 7 Oktober pekan depan.

Banyak reaksi Netizen yang kocak sampai mengundang tawa sampai bikin geleng-geleng setelah membacanya. Seperti apa saja?

"Cie... cie pak @Sutopo_PN Tuh pak sudah disemangatin sama mbak @raisa6690. So, semakin semangat buat kalahkan kankernya ya pak, dan tetap menginspirasi," ujar @digarisdepan.

Ada juga isi komentar Netizen yang menuliskan deretan mantan Raisa. Siapa saja?

"Pak @Sutopo_PN: 1 dan Om @radenrauf: 0," beber @ariobajoe.

Malahan banyak juga Netizen yang senang karena Raisa bisa menjadi energi positif bagi Sutopo yang selalu menginspirasi masyarakat luas. Sangat pantas bila Sutopo bisa mewujudkan mimpinya bertemu sang "Mantan Terindah".

"Tolong ya @raisa6690, sempatkan waktu untuk bertemu dengan pal @Sutopo_PN di hari ulang tahunnya nanti 7 oktober," imbuh @mscendani.

"Ayo mbak @raisa6690 dan suami semoga berkenan ketemu sama the man of the year pak @Sutopo_PN ini ya. Ditunggu foto-fotonya #RaisaMeetSutopo," timpal @fioreza_nad.

(hel)