TERKENAL dengan gaya hidup sehat dan diet ekstrem, Gwyneth Paltrow malah menjadikan kebiasaannya tersebut sebagai sebuah entitas bisnis yang bernilai miliaran rupiah.

Cantik, langsing, tinggi, dan pastinya populer, membuat banyak kaum hawa iri dengan si pirang ibu dua anak ini. Mereka ingin bisa tampil semenarik Gwyneth. Pemeran Pepper Pots ini tahu ada celah bisnis yang bisa dimanfaatkan lewat hal itu.

Dia lalu menulis beberapa buku masak berisi aneka resep masakan sehat yang biasa dia terapkan dalam kesehariannya. Buku ini diklaim dapat menurunkan berat badan dan tampil energik. Tidak mengherankan, buku masak kedua Paltrow yang berjudul It’s All Good: Delicious, Easy Recipes That Will Make You Look Good and Feel Great itu sangat diminati sehingga pemesanan bahkan sudah dimulai empat bulan sebelum buku dirilis.

Dia menyusun koleksi resep makanan bersama penulis resep Julia Turshen untuk menampilkan masakan yang beragam dan tidak membosankan. Tidak kurang dari 185 resep masakan dihadirkan di buku itu. Gwyneth memang terkenal dengan pola makan makrobiotik dan disiplin yang tinggi untuk menjaga bentuk tubuhnya. Kendati ada suara sumbang terkait buku-buku masaknya tersebut, Gwyneth tidak bergeming.

Dia bahkan terus menyuarakan gaya hidup sehatnya itu lewat situs online Goop yang didirikan. Berangkat dari newsletter pada 2008, pemenang Oscar untuk Shakespeare in love ini menuliskan berbagai artikel kesehatan, seperti detoksifikasi, olahraga, resep makanan sehat, dengan pembaca yang memang ingin mengaplikasikan gaya hidup seperti yang dia lakoni.

Pada 2009, pelanggannya sudah mencapai 150.000. Goop diambil dari singkatan namanya, GP. Goop kemudian merambah e - commerce dan membajak Lisa Gersh, mantan CEO dan Presiden Majalah Martha Stewart Living Omnimedia, untuk menjadi CEO di Goop. Situs ini menjual hampir apa pun, mulai fashion , vitamin, perlengkapan rumah tangga, hingga beberapa produk keluaran Goop sendiri. “Produk-produk kami sangat menarik,” kata Gwyneth. Angka penjualan di Goop bahkan melonjak hingga empat kali lipat. Perusahaan mendapat keuntungan antara Rp677 miliar-Rp903 miliar, jauh dari pendapatan setahun sebelumnya Rp225 miliar-Rp300 miliar.

Goop tidak puas dengan itu. Berbagai inovasi terus dilakukan, salah satunya dengan merilis Goop Wellness, rangkaian vitamin yang dalam promosinya menyebutkan “suplemen regimen yang memahami kebutuhan wanita modern”. Times melaporkan, Goop membukukan penjualan Rp1,5 miliar hanya dari hari pertama penjualan di pasar. Sayangnya, sama seperti kasus buku-buku masak Gwyneth sebelumnya, berbagai artikel kesehatan yang diberitakan Goop dilaporkan belum terbukti ilmiah dan cenderung menyesatkan. Salah satunya penggunaan Goop Jade Egg di vagina yang dilarang keras oleh para dokter kandungan.

Perusahaan itu bahkan diharuskan membayar tidak kurang dari Rp2 miliar dari tuntutan yang dialamatkan kepada Goop. Nyatanya, tuntutan itu tidak menghentikan langkahnya di Goop. Pada tahun ini saja, perusa haan itu mencatat pendapatan tiga kali lipat dan melakukan ekspansi global. Perusahaan tersebut malah kini ditaksir bernilai Rp1,2 triliun. Goop juga mengakomodasi perhelatan kesehatan dengan tiket yang harganya cukup tinggi, mulai Rp7 juta-Rp67 juta.

Sedikit mengulik tentang kehidupan, Gwyneth tidak seperti aktris atau aktor Hollywood lainnya yang harus ikut audisi sana sini dan dari keluarga dengan kondisi finansial terbatas. Gwyneth sejak lahir sudah hidup berkecukupan.

Dia adalah putri pemenang Tony Award, aktris senior Blythe Danner, dan produser televisi Bruce Paltrow. Kehidupan Hollywood yang glamor dan kental persaingan bukan barang baru bagi Gwyneth yang sejak usia 5 tahun sudah tampil di panggung bergengsi teater Massachusetts’ Berkshire Mountains.

Lebih jauh, terlepas dari kontroversi yang melibatkan nama Gwyneth atas perusahaannya, dia tetap konsisten mempertahankan kerajaan bisnisnya yang dia bangun dari bawah.

