SELAMA ini ukuran Mr. P selalu dielu-elukan oleh setiap insan. Namun, pembicaraan soal seksualitas kerap kali masih tabu, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersembunyi muncul.

Sebenarnya, berapakah ukuran Mr. P yang ideal dan diimpikan oleh para perempuan?

Di sisi lain, ukuran Mr. P pun konon menjamin kenikmatan ketika berhubungan seksual. Maka, banyak pria memiliki punya ukuran yang besar dan tidak sedikit pula perempuan mengidamkan pasangan yang Mr Pnya besar.

Jawaban dari pertanyaan tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh kelompok peneliti dari University of New Mexico dan University of California. Menurut hasil penelitian yang mereka lakukan, ukuran Mr. P yang ideal itu akan mengejutkan Anda.

Penelitian ini melibatkan perempuan-perempuan yang berada direntang usia 18-65 tahun. Mereka berpengalaman dalam hubungan seksual dan baru melakukannya belum lama sebelum penelitian.

Dilansir Okezone dari laman RSVP Live, Kamis (4/10/2018), para perempuan dihadapkan pada model penis yang berbeda ukuran, mulai dari yang panjangnya 4-8,5 inci atau setara dengan 10-21,5 cm. Peneliti kemudian mempersilakan para perempuan memilih model penis mereka untuk berhubungan jangka panjang dan one night stand.

Hasil penelitian menemukan, rata-rata perempuan memilih model yang ukuran penisnya 6,3 inci atau 16 cm untuk hubungan jangka panjang, sedangkan untuk sekadar one night stand para perempuan memilih yang ukuran penis lebih panjang 0,1 inci.

"Perempuan lebih menyukai ukuran penis yang lebih panjang dan tebal untuk one night stand. Di sisi lain, perempuan lebih menyukai penis yang lebih pendek untuk hubungan jangka panjang karena kenyamanan," tulis para peneliti.

