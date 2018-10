BELUM lama ini pernyataan Cinta Laura di Acara Hotman Paris Show iNews TV menjadi pembicaraan banyak orang. Dirinya mengaku bangga dengan tubuhnya sekarang.

Pada acara tersebut, secara spontan Hotman menanyakan berapa besaran payudara gadis yang terkenal akan aksen bulenya tersebut. Kemudian, dengan santai Cinta menjawab pertanyaan tersebut.

"No, no, I dont believe in that. Aku suka badan yang atletis, jadi yang penting tangannya tone, perutnya nggak usah six-pack tapi langsing, kering itu yang paling penting. Kalau masalah big boobs dan big butt, itu bukan tipe tubuhku," katanya pada acara yang tayang pada 1 Oktober 2018 tersebut.

Kemudian, seperti tidak puas, Hotman meminta pendapat Cinta mengenai upaya pembesaran payudara. Sekali lagi, Cinta menegaskan bahwa dirinya sudah mencintai tubuhnya yang sekarang ini dan reaksinya pun dianggap keren oleh banyak netizen.

"No, I don't neet to be sexy. Kadang aku perannya tidak perlu jadi cewek seksi. Kalau mau cewek yang seksi perannya, sudah dikasih ke cewek seksi," ujar perempuan yang lahir pada 17 Agustus 1993 tersebut.

Sementara itu, Okezone coba mencari tahu apa sih untungnya memiliki payudara yang tidak besar, dan dikutip dari Onedio, Kamis (4/10/2018), berikut beberapa manfaatnya:

Payudara kecil lebih sensitif

Siapa bilang mereka yang memiliki payudara besar, sensitivitasnya lebih tinggi? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Wina, diketahui bahwa perempuan dengan payudara kecil, 24% mengaku lebih sensitif dengan rangsangan. So, mengapa harus dibesarkan jika sudah mendapat kenikmatan seksual?

Memiliki payudara kecil terlihat lebih muda

Studi menjelaskan bahwa dari 1600 wanita dari berbagai usia, mereka yang memiliki payudara kecil terlihat lebih muda 5 tahun daripada mereka yang memiliki payudara besar.

Memiliki payudara kecil berarti terbebas dari pria yang "berpikiran kotor"

Sebuah penelitian membuktikan bahwa pria yang menyukai payudara besar itu kebanyakan seksis dan berpikiran dangkal. Penelitian ini dilakukan di Westminster College. Penelitian ini menganalisa persepsktif pria dan hasilnya membuktikan bahwa saat pria melihat perempuan dengan payudara besar, mereka akan beranggapan itu bisa menjadi sasaran empuk tindakan seksualitas negatif. So, bersyukur perempuan dengan payudara kecil karena terhindar dari masalah ini.

Memiliki payudara kecil berarti Anda terbebas dari masalah tulang belakang

Diketahui bahwa perempuan dengan payudara besar lebih tinggi risikonya mengalami masalah punggung. Hal ini berkaitan dengan berat beban tubuh menopang payudara. Kemudian, Dr Marisa Weiss menjelaskan bahwa payudara besar juga dapat menyebabkan sakit kepala dan nyeri di sekitar leher.

Memiliki payudara kecil tidak usah khawatir terkait pemilihan baju

Anda yang punya payudara kecil bisa jauh lebih bebas mengenakan pakaian. Sebab, sekadar pakai kaos saja, itu tidak akan membuat puting Anda terlihat jelas atau "nyeplak" di baju.

(dno)