PAKAR kesehatan Susianto Tseng menyebut gluten yang selama ini banyak dihindari untuk alasan kesehatan ternyata diketahui mampu menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2.

Susianto Tseng yang juga Ketua Yayasan Tempe Internasional itu di Jakarta, Kamis, mengatakan diet gluten membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebagaimana riset yang dipublikasikan Diabetologia pada 28 September 2018.

"Para peneliti menelusuri asupan gluten dan tingkat insiden diabetes dari Nurses Health Study dan Health Follow-Up Study Profesional," katanya.

Dari riset tersebut, kata Susianto, diketahui bahwa mereka yang mengonsumsi paling banyak gluten dari sumber makanan seperti gandum, gandum hitam (rye), dan jali (barley) menunjukkan penurunan risiko diabetes tipe 2 jika dibandingkan dengan mereka yang makan lebih sedikit gluten. "Peneliti menduga mekanisme untuk peningkatan risiko penyakit mungkin karena penurunan asupan serat secara keseluruhan dan bakteri usus yang sehat," kata doktor lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu.

Hanya saja yang menjadi catatan serius dalam riset itu bahwa makanan yang mengandung gluten tidak disarankan untuk orang yang memiliki penyakit celiac atau sensitif gluten.

"Celiac disease" adalah suatu keadaan di mana tubuh tidak dapat mencerna gluten yang terdapat dalam makanan.

Karena tidak bisa dicerna, tubuh akan memandang gluten sebagai ancaman dan kemudian memproduksi antibodi yang berbalik menyerang lapisan dinding usus halus, sehingga bisa menimbulkan pembengkakan dan kerusakan jaringan usus halus. Penelitian itu dimuat dalam jurnal Diabetologia pada 28 September2018 yang ditulis Zong G, Lebwohl B, Hu FB, dengan judul "Gluten intake and risk of type 2 diabetes in three large prospective cohort studies of US men and women" halaman 61:.

(hel)