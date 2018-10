Factitious Disorder -- also known as : "Munchausen Syndrome" . . . Istilah "gangguan mental" TIDAK sama dengan istilah "gila" atau "sakit jiwa" seperti yang dikenal oleh masyarakat awam. . . Istilah "gangguan mental" di sini artinya individu memiliki kondisi mental yang tidak benar-benar sehat (kurang mampu menjalani fungsi hidup secara adaptif dan efektif). . . . . Secara umum, sebuah perilaku disebut sebagai "gangguan" ketika: . ☘️ Individu yang bersangkutan tidak lagi dapat sepenuhnya mengendalikan #Intensitas , #Durasi, #Frekwensi perilakunya. (Jadi, TIDAK hanya terjadi sesekali). . ☘️ Perilakunya sudah mengganggu fungsi adaptif (fungsi perilaku keseharian) individu yang bersangkutan, maupun lingkungan sekitarnya. . ☘️ Perilaku menimbulkan distress (stress yang bersifat negatif) pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan sekitarnya. . . . . . . . ‼️ IMPORTANT : . Postingan ini BUKAN alat untuk menegakkan diagnosa, melainkan untuk memberikan #Psikoedukasi secara umum, tanpa merujuk pada kasus tertentu. . . Penegakkan diagnosa hanya dapat dilakukan oleh Profesional setelah serangkaian pemeriksaan psikologis pada klien dan orang-orang signifikannya. . . . . . . . .👤 @Mellissa_Grace . . . #MellissaGrace #MG #Psikolog #PsikologKlinis #ClinicalPsychologist #Psikoedukasi #AskMG #TanyaPsikolog #KataPsikolog #PsychoeducationByMG #FactitiousDisorder #MunchausenSyndrome . . .

A post shared by Mellissa Grace, Psikolog (@mellissa_grace) on Oct 3, 2018 at 8:54am PDT