BICARA soal membakar kalori di dalam tubuh, jika orang diberikan pilihan antara berolahraga misalnya dengan berlari kecil atau jogging, atau sekedar menaiki tangga dengan pilihan melakukan hubungan intim di ranjang. Peluang 'olahraga' yang akan dipilih adalah 'olahraga' di ranjang logikanya pasti akan jauh lebih besar dipilih oleh kebanyakan orang bukan?

Kita sendiri tentunya, sudah cukup familiar mendengar bahwa berhubungan seksual juga termasuk olahraga. Namun sebetulnya, jika dibahas lebih lanjut sebenarnya seberapa banyak kah rata-rata kalori yang bisa dibakar ketika berhubungan seksual ini?

Disajikan Nyeleneh, Baru Dilihat 5 Makanan Ini Sudah Bikin Kenyang

Disebutkan pada dasarnya para peneliti memiliki data seberapa banyak kalori yang bisa dibakar seseorang saat berhubungan seks. Dijelaskan oleh Antony Karelis, profesor di departemen ilmu olahraga di Universitas Quebec, Montreal dan juga sebagai salah satu bagian dari tim peneliti yang melakukan penelitian dengan 21 pasangan heteroseksual yang diperiksa seberapa banyak energinya yang dikeluarkan saat berhubungan seks, Antony secara khusus tertarik untuk mengeksplorasi subjek dalam satuan kalori yang dibakar, sehingga bisa dibandingkan dengan latihan tradisional.

Dalam penelitian tersebut, setiap pasangan diinstruksikan untuk melakukan hubungan seks sebanyak empat kali dalam jangka waktu satu bulan, dengan menggunakan armbands yang bisa mengumpulkan data seperti suhu tubuh. Data informasi yang terkumpul kemudian digunakan, kemudian dihubungkan dengan tinggi dan berat badan untuk menghitung kalori yang terbakar di setiap sesi seks yang dilakukan.

Hasilnya, disebutkan lebih lanjut di mana jumlah rata-rata kalori yang dibakar selama aktivitas seksual oleh pria adalah 101 kCal dan 69,1 kCal untuk wanita dengan catatan spesifik para peneliti juga menghitung angka per menit, yakni pria membakar 4,2 kalori per menit dan wanita membakar 3,1 kalori per menitnya.

Namun, hitungan ini tidak bisa dijadikan standarisasi semua orang. Sebab, dikatakan pada dasarnya hasilnya bisa bervariasi untuk berbagai pasangan. Penelitian di atas, digelar Antony dengan hanya menyertakan pasangan normal yang berada di rentang usia awal 20'an, sehat, dan tidak mengalami obesitas.

Sehingga di satu sisi, studi ini menghasilkan penjelasan yang bagus untuk memahami pengeluaran energi saat melakukan hubungan seks, namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan data kalori yang akurat untuk pasangan tidak normal, pasangan yang lebih tua atau populasi lain yang tidak termasuk di dalamnya.

Gaya Pertama Cut Meyriska Berhijab, Bikin Jatuh Hati!

Selain itu, bahkan tanpa data spesifik, intinya bahwa tidak semua orang membakar kalori pada tingkat yang sama selama aktivitas seksual. Dalam studi, disebutkan Antony memang pria biasanya membakar lebih banyak kalori daripada wanita, mengingat bahwa massa tubuh mereka umumnya lebih besar sehingga semakin besar maka semakin banyak yang akan dikeluarkan. Tapi ini umumnya berlaku untuk siapa saja dengan indeks massa tubuh yang lebih besar (BMI), tanpa memandang jenis kelamin, tambahnya. Demikian seperti diwarta Huffingtonpost, Senin (5/11/2018).

(ndr)