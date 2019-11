PUTRI Kekey Rahmawati Cantika tampil heboh nan percaya diri dengan teknik balon untuk meratakan foundation. Meski tampang pas-pasan, harus diakui setiap kaum Hawa peduli tentang perawatan kecantikan.

Lain Putri Kekey, lain Raisa Andriani. Penyanyi yang tengah hamil ini memilih 'something secret' untuk menjaga wajah cantik nan innocent miliknya. Sstt...hanya di Okezone Weekend All About Beauty, Okezoners dapat bocorannya.

Okezone juga punya list perawatan wajah terpopuler yang bisa menunjang kecantikan wajahmu. Dimulai dari perawatan alami warisan nenek moyang Indonesia semacam lulur dan masker buah tropis plus madu. Okezoners yang telaten menggunakan bahan-bahan tersebut niscaya tampil kinclong.

Buat kaum anti garis kerut kini punya pilihan praktis mengurangi perubahan alami tersebut. Pilihannya dengan collagen induction theraphy. Buat yang bersahabat dengan jerawat bisa dilenyapkan dengan teknik treatment laser.

Kalau Okezoners ingin beberapa bagian wajah berisi dan seksi, cobalah filler wajah. Niscaya wajahmu jadi mirip artis-artis ternama yang juga gemar suntik filler seperti Kylie Jenner.

Puas dengan pilihan perawatan tadi, tak bikin beberapa figur publik puas lho dengan wajahnya. Mereka ada yang memilih cara praktis tanpa garansi, yakni koreksi wajah melalui operasi plastik atau oplas.

Nyatanya, hasilnya ada yang tak sesuai harapan. Bermunculanlah meme operasi plastik untuk kecantikan yang viral, misalnya Ratna Sarumpaet dan Roy Kiyoshi. Tragis banget!

Makhluk beauty, simak pula tren teranyar dari tanah Hollywood. Ada LED Light Face Mask yang digilai selebriti sampai ragam perawatan Miss V nan ekstrem. Sulam alis dan sulam bibir pun masih digemari lho, baik kaum pria maupun kaum wanita.

Tenang, kalau Okezoners belum mantap dengan cara-cara cepat menguras kantong, ada solusinya! Okezone tuliskan tips-tips tampil cantik, seperti membuat garis alis rapi, olahraga memperindah bentuk bokong, meratakan kulit belang, sampai memutihkan selangkangan paha secara alami. Mau nggak? Satu lagi, ungkapan beauty comes by gaining pains tak selamanya berlaku lho! Okezone melengkapinya dengan artikel make-up praktis. Jadi Okezoners bisa tampil cetar maksimal dengan upaya minimal cukup dengan waktu lima menit saja. Ada pilihan menggunakan sticker lipstick, cetakan alis, eyeshadow sticker, sampai wingliner stamp. Item beauty serbaguna yang wajib kamu miliki semacam lipstik, petroleum jelly, sampai BB cream. Ada pula pilihan produk make up waterproof untuk kaum muslimah yang kerap berwudhu. Sehingga ada solusi agar Okezoners nggak malas berdandan. Selain menjaga area eksternal, sejatinya perawatan dari dalam memengaruhi kecantikan seseorang. Simak ya ragam makanan serta minuman yang memercantik kulitmu. Baca pula tren treatment kecantikan 2019 yang lagi digemari sebagai bekal Okezoners jelang akhir tahun. Tinggal klik kanal lifestyle.okezone.com pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 10-11 November 2018. Mulailah cintai cantikmu!