SAAT merias wajah alias make up biasanya perempuan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekira 30 menit atau bahkan satu jam dan bisa lebih adalah waktu yang diperlukan perempuan untuk merasa lebih percaya diri karena aplikasi make up-nya.

Namun, tidak selalu waktu yang telah disebutkan itu bisa selalu disediakan, sebab pada saat-saat tertentu perempuan harus dituntut cepat, termasuk saat make up. Nah, buat jaga-jaga siapa tahu kamu harus make up cepat sekira lima menit, simak yuk tips make up lima menit dari beauty vloger Roxette Arisa.

1. Arsir alis

Langkah pertama setelah membersihkan wajah secara menyeluruh, Roxette mulai membentuk sepasang alisnya. Dia tidak menggunakan pensil alias melainkan hanya mengarsirnya dengan brush khusus alis hingga berbentuk. Cara ini cukup efisien, karena tinggal mengikuti bentuk alis saja dan mudah diaplikasikan.

2. Concelear

Setelah selesai dengan urusan pengarsiran sepasang alis, Roxette melanjutkan tahapan make up-nya. Dia mulai mengambil concelear yang warnanya lebih terang satu tingkat dari warna kulit. Dia mengaplikasikan concelear pertama ke lingkaran mata yang menghitam, lalu dahi, dan beberapa spot lainnya yang perlu disamarkan warnanya.

3. Bedak

Alis beres, warna kulit merasa, saatnya membuat wajah lebih terlihat matte. Cara yang digunakan Roxette, dia memilih mengaplikasikan bedak dengan menggunakan brush, cukup ditepuk-tepuk dan sesekali diarsir.

4. Highlighter

Selanjutnya, Roxette tidak lupa mengaplikasikan highlighter. Dia menyapukan brush pertama pada kedua tulang pipi, ujung hidung, dan ujung bibir paling atas.

5. Sentuhan terakhir

Setelah mengaplikasikan hightlighter, Roxette memulas pipinya dengan blush on warna merah muda lembut. Dia juga menjepit bulu matanya dan memulas bibir dengan lipstik warna nude.

(hel)