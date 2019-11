SETIAP berhubungan seks pasangan pasti menyelipkan adegan ciuman. Banyak fakta menarik seputar hal itu selain menghantarkan kebahagiaan.

Studi terbaru telah membuktikan, ciuman pertama dengan seseorang yang Anda cintai, selalu paling diingat selain kehilangan keperawanan. Bahkan, 90% wanita dan pria dapat mengingat detail ciuman pertama yang mereka dapat.

Ilmuwan Sheril Kirshenbaum mengatakan, wanita biasanya lebih senang melepaskan makna hubungan berdasarkan ciuman tunggal. Mereka bahkan menikmatinya lebih dari cukup.

"Juga pada pria memaknai ciuman dengan banyak hal. Termasuk dalam meningkatkan hormon cinta saat berhubungan seks," ujar Sheril, dilansir Okezone dari Indiansutras, Rabu (14/11/2018).

Penulis 'The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us' itu menambahkan, pria cenderung menilai ciuman adalah bagian dari suatu hal, demi mencapai tujuan komunikasi yang baik. Peneliti bahkan menilai bahwa seseorang cenderung lebih agresif saat berciuman, daripada bersenggama.

Hal ini benar-benar diuji berdasarkan wawancara responden. Semuanya mengaku bahwa setelah berciuman, pasti kondisi pikiran serta tubuhnya akan lebih rileks.

"Pria adalah pencium yang paling agresif. Dia mencoba untuk meneruskan semua emosinya dalam jenis komunikasi yang intim ini dengan pasangan tercinta," ungkapnya.

Selain itu, khusus pria, dengan ciuman Anda dapat meningkatkan hormon testosteron. Beberapa ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa testosteron produksinya lebih normal, saat pria sering ciuman.

"Dengan berciuman, khususnya pria dapat membangun suasana hangat dan intim, terlebih saat berhubungan seks," tuturnya.

