AKTIVITAS seksual menjadi urusan pribadi setiap orang. Maka dari itu, jangan heran kalau Anda mengetahui bahwa ada orang yang suka dengan seks aneh yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya.

Salah satu yang kini mulai disukai masyarakat adalah seks di dalam mobil. Hal ini diungkapkan sebuah studi yang diterbitkan pada Jurnal Annals of Tourism Research di mana dijelaskan, orang-orang sekarang akan dengan mudahnya melakukan aktivitas sehari-hari di dalam mobil. Entah itu makan, mengerjakan pekerjaan kantor, merias wajah, atau tidur sekali pun. Tak terkecuali melakukan seks!

"Orang-orang akan lebih memilih tidur di dalam mobilnya sendiri jika dia dalam perjalanan jauh dan ini menjadi catatan tersendiri bagi pelaku penyedia hotel," kata ketua penelitian Scott Cohen, seperti dikutip Okezone dari New York Post, Rabu (14/11/2018).

Peneliti lain membenarkan hal tersebut. Sekarang ini banyak orang yang lebih memilih melakukan aktivitasnya di dalam mobil pribadinya dan ini tak menutup kemungkinan untuk membiarkan Anda dan pasangan melakukan seks selama perjalanan di dalam mobil," terang Cohen yang juga menjabat sebagai Direktur Penelitian di School of Hospitality and Tourism Management University of Surrey Inggris.

Di sisi lain, fakta menjelaskan bahwa prostitusi di dalam mobil semakin banyak diminati. “Bukan tidak mungkin atau terlalu mengada-ada mengenai fakta ini. Prostitusi di dalam mobil memang ada, bahkan banyak hal lain yang ilegal dilakukan di dala mobil," sambung Cohen.

Secara total, 60 persen orang Amerika telah melakukan hubungan seks di dalam mobil. Laporan itu juga menyatakan bahwa seks di mobil akan terus berkembang dan menjadi budaya yang "biasa" pada banyak negara di 2040-an.

